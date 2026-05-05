Jackpot de 62 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

O sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 5 de Maio, terminou sem totalistas no primeiro prémio, fazendo subir o jackpot para 62 milhões de euros no próximo concurso.

A chave vencedora foi composta pelos números 3, 4, 8, 20 e 31 e pelas estrelas 6 e 8.

No segundo prémio, registaram-se quatro apostas vencedoras a nível total, uma das quais em Portugal, com um valor unitário de 131.785,52 euros. Já o terceiro prémio saiu a seis apostadores, cada um recebendo 20.533,63 euros.