Governo Regional investe 204 mil euros na edição deste ano do Festival Colombo

O Governo Regional investiu 204 mil euros na edição deste ano do Festival Colombo, que decorre na ilha do Porto Santo entre 18 e 21 de Setembro, indicou hoje o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura.

"Esta recriação artística com base histórica procura, acima de tudo, dar espaço ao turismo cultural e ser um motivo de diferenciação do Porto Santo relativamente a outros destinos, uma vez que conta com a personagem Colombo, que ali viveu", disse Eduardo Jesus.

O governante falava em conferência de imprensa, no Funchal, na qual apresentou o programa do Festival Colombo, evento que assinala o fim da época de Verão no Porto Santo.

O secretário regional explicou que a data do festival, entre 18 e 21 de Setembro, foi ajustada com os operadores turísticos e os parceiros locais, com vista a "quebrar a sazonalidade e prolongar a época de procura pelo Porto Santo".

As previsões apontam para uma ocupação hoteleira na ordem dos 93%, semelhante à verificada no ano anterior, sendo que o executivo reforçou o investimento no festival em mais 2,8%, cifrando-se num total de 204 mil euros.

O Festival Colombo é organizado pela Associação Avesso e assenta numa recriação da época em que o navegador Cristóvão Colombo viveu na ilha do Porto Santo, entre 1479 e 1481, onde se casou com Filipa Moniz, filha do primeiro capitão donatário da ilha, Bartolomeu Perestrelo.

O ponto alto do evento é o desembarque na ilha, no dia 19 de setembro, a partir da nau Santa Maria, uma réplica da embarcação a bordo da qual Colombo veio a descobrir o continente norte-americano, em 1492.

Este ano, o festival envolve cerca de 400 pessoas no programa de animação e inclui um total de 86 atuações, entre espetáculos musicais, dança, artes circenses, arruadas, teatro e ainda um torneio de tiro com arco.