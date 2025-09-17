PS promete tornar o Funchal um "exemplo de inclusão"

A candidatura do Partido Socialista (PS) à Câmara Municipal do Funchal, liderada por Rui Caetano, assumiu hoje o compromisso de fazer da capital madeirense uma cidade "mais inclusiva e plenamente acessível para todos os cidadãos", garantindo igualdade de oportunidades para todos os cidadãos.

“Uma cidade justa é, acima de tudo, uma cidade acessível, capaz de eliminar barreiras e assegurar igualdade de oportunidades a todas as pessoas, independentemente da sua condição física, sensorial ou cognitiva”, defende a candidatura.

Entre as propostas apresentadas pelo PS destaca-se o reforço do Plano Municipal de Acessibilidade Pedonal, assegurando "passeios, passadeiras e espaços públicos adaptados", bem como "a introdução de regras de acessibilidade universal no urbanismo, aplicáveis a novas obras, reabilitações e projectos".

Rui Caetano considera também essencial "regulamentar e apoiar a adaptação habitacional, ajudando famílias a adequar as suas casas às necessidades de pessoas com deficiência".

Já no sector da Cultura, o PS compromete-se a adaptar os equipamentos culturais e a "apostar na criação de conteúdos acessíveis".

“Servir o Funchal é garantir qualidade de vida a todos, sem excepção. O Funchal deve ser um exemplo de inclusão e solidariedade e é nossa responsabilidade garantir que cada munícipe tenha as mesmas oportunidades de participação na vida social, cultural e económica da cidade”, afirmou o candidato, sublinhando que, com o PS na liderança, “o Funchal será uma cidade onde todos contam”.