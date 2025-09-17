Festival Colombo 2025 arranca esta quinta-feira com várias novidades

O Festival Colombo 2025 tem início esta quinta-feira, no Porto Santo, com novidades que vão enriquecer ainda mais este evento histórico.

Em declarações ao DIÁRIO, a directora regional do Turismo, Bárbara Spínola, explicou que os trabalhos preparativos para o evento começaram, na passada segunda-feira, e que, neste momento, “está tudo a decorrer dentro da normalidade”, encontrando-se já na fase dos arranjos finais no centro da cidade do Porto Santo.

“Estamos a ultimar os preparativos no centro da cidade do Porto Santo. Os trabalhos começaram na passada segunda-feira e, até ao momento, tudo decorre com normalidade". Bárbara Spínola

A responsável destacou algumas das novidades desta edição, como um espectáculo de teatro no dia 20 de Setembro (sábado), que contará com uma componente musical protagonizada por artistas da Madeira e do Porto Santo. Além disso, haverá actividades para crianças, iniciativas dinamizadas pela Direcção Regional dos Arquivos, Blibliotecas e Livro (DRABL), "três casinhas de comes e bebes, e seis casinhas dedicadas ao artesanato e à alimentação saudável".

Bárbara Spínola sublinhou ainda a participação da Escola Secundária local, que volta a marcar presença com mais de uma centena de alunos e professores, e a realização do já tradicional torneio de tiro com arco, actividades que têm registado grande adesão em anos anteriores.

A diretora regional do Turismo manifestou o desejo de que esta edição seja um sucesso: “Espero que o Festival Colombo 2025 seja muito bom, que as condições atmosféricas ajudem e que o público adira a esta grande festa”.

O ponto alto do certame será, como habitualmente, o desembarque do navegador Cristóvão Colombo, recriado na praia junto ao cais velho da cidade, momento central desta celebração cultural e histórica.