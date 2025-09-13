Margarido destaca "respostas inovadoras e empáticas" do Centro de Inclusão da Madeira

A secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, acompanhada pela vogal do Conselho Directivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, Mara Rodrigues, visitou ontem o Centro de Inclusão da Madeira, estrutura de referência no apoio a pessoas com deficiência intelectual e multideficiência.

A comitiva foi recebida pela responsável do Departamento de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Ana Sousa, que apresentou os diferentes espaços e respostas da instituição.

O percurso começou nas oficinas de têxtil, bordado e barro, onde os utentes produzem peças decorativas para exposição pública. Entre os trabalhos em destaque estão as bonecas fornecidas a uma unidade hoteleira parceira e os “anjos de pano”, conhecidos como “Anjo Caciel” — fusão de CACI e Gabriel — além de peças de Bordado Madeira, resultado da colaboração com o IVBAM.

“Estes trabalhos revelam talento, dedicação e uma forte ligação à tradição cultural madeirense”, sublinhou Paula Margarido.

Seguiu-se a cozinha pedagógica, onde os utentes confecionam pão e bolos para o Café Inclusão, espaço que funciona como ponto de encontro comunitário. A visita passou também pelo andar modelo, recriação de um apartamento que treina competências domésticas e promove autonomia.

Na sala de artes criativas, a governante destacou “a capacidade dos utentes em transformar criatividade em inclusão, provando que o talento floresce quando é dada oportunidade”.

Um dos momentos marcantes ocorreu no lar do Centro, que acolhe 28 residentes permanentes e dispõe de duas camas de emergência para situações temporárias. Margarido elogiou o ambiente familiar que promove a participação activa dos residentes nas tarefas quotidianas.

As residências de autonomização, fase final da integração comunitária, foram outro ponto de visita. Três utentes que já trabalham no exterior vivem nestes apartamentos, apoiados por técnicos mas com gestão quase autónoma da vida diária. “Este é um passo decisivo rumo à integração plena na sociedade e está alinhado com a Estratégia Regional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2023-2030”, referiu a secretária.

A visita terminou com um lanche-convívio, preparado pelos próprios utentes, simbolizando a união entre aprendizagem, autonomia e partilha.

No balanço, Paula Margarido elogiou “o extraordinário trabalho do Centro de Inclusão da Madeira, que alia inovação, acompanhamento humano e respostas personalizadas”.

“Aqui encontramos uma verdadeira escola de vida. Uma instituição que alia criatividade, tradição e inovação, mostrando que a inclusão é um caminho possível quando há dedicação, técnica e, sobretudo, humanidade", sublinhou a titular da Inclusão. "O Governo Regional continuará a apoiar estas respostas, que são determinantes para uma sociedade justa e inclusiva”, assegurou.