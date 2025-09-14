Universidade da Madeira celebra 37 anos com 19,5% das vagas por ocupar

Num ano lectivo em que cerca de 2 em cada 10 vagas na UMa ficaram por preencher nas duas primeiras fases de candidatura, comparando com quase 100% no ano lectivo anterior, a Universidade da Madeira (UMa) prepara-se para o 37.º ano lectivo de actividade.

Numa mensagem à Comunidade Académica para assinalar o início do ano lectivo 2025/2026 e para assinalar o 37.º aniversário da UMA, o reitor Sílvio Moreira Fernandes lembrou que depois de receber os novos estudantes na sexta-feira, de celebrar o aniversário no dia seguinte e que, na segunda-feira, dia 15, inicia-se, oficialmente, as actividades do novo ano lectivo, são "três momentos significativos devem prenunciar a todos os membros da Academia os maiores sucessos pessoais, académicos e profissionais".

Não obstante, a forte quebra no número de novos colocados, pois no ano lectivo anterior 93% das vagas tinham sido ocupadas na 1.ª, crescendo para 98% após a 2.ª fase, este ano lectivo, com 714 vagas disponíveis, na primeira fase apenas ocuparam-se 67,5% dos lugares disponíveis, crescendo agora para 80,5%, totalizando 575 novos alunos, 469 dos quais colocados na 1.ª fase e mais 106 que ontem souberam que vão continuar os estudos superiores. Contudo, há ainda a 3.ª fase, onde ainda podem entrar mais alunos nas 182 vagas sobrantes.

"Aos novos estudantes, endereçamos uma mensagem de apreço por terem escolhido a Universidade da Madeira para iniciar estudos no ensino superior e adquirir saberes e competências para a sua futura vida profissional", escreve o reitor. "À Academia, que está de parabéns pelo seu trigésimo sétimo aniversário, desejamos a continuação e reforço da missão para que foi criada, promovendo, de forma competente e qualificada, o seu projeto de formação, investigação e inovação, de internacionalização, e de serviço à sociedade", escreve.



Sílvio Fernandes refere-se, ainda "aos estudantes que renovam a sua inscrição para este ano escolar, aos docentes e investigadores, e ao pessoal técnico, administrativo e de gestão, formulamos os votos de plena concretização dos vossos objetivos", acrescentando que "todos devemos sentir orgulho por fazermos parte da nossa Universidade e do seu projeto pedagógico, científico, social e cultural, que se reveste da maior importância para a rede de instituições de ensino superior e, em particular, para a Região Autónoma da Madeira. Constituímos, por isso, um polo de criação, difusão e receção de conhecimento e competências, que promove uma cultura institucional universitária e politécnica para servir a Região, o País e o Mundo".

No caso da UMa, ainda sobram 182 vagas por preencher, totalizando 19,5% dos alunos que ainda podem vir a entrar neste ano lectivo.