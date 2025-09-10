Centro Desportivo da Madeira celebra 18 anos com desporto e comunidade

O Centro Desportivo da Madeira assinalou, no dia 7 de Setembro, o seu 18.º aniversário com um programa que promoveu a prática desportiva, o bem-estar e o espírito comunitário, envolvendo atletas, famílias e entidades locais.

As comemorações abriram com a 3.ª edição da Ribeira Brava Vertical Race, organizada pelo Clube Aventura da Madeira, e incluíram ainda um jogo de futebol solidário entre as equipas sub-19 do C.D. Ribeira Brava e do C.S. Marítimo. O programa integrou também a entrega de prémios, a oferta de donativos à Associação Centro da Mãe e o tradicional corte do bolo de aniversário.

Na ocasião, a presidente das Sociedades de Desenvolvimento, Élia Ribeiro, sublinhou que celebrar os 18 anos do CDM é reconhecer o papel de uma infraestrutura de excelência ao serviço do desporto, da saúde e da comunidade, destacando igualmente o contributo dos colaboradores que, desde a primeira hora, têm apoiado o projecto.

As festividades contaram com a presença de várias entidades públicas e privadas, incluindo a Direcção Regional do Desporto, a Câmara Municipal da Ribeira Brava, a Junta de Freguesia, associações e clubes locais.

O aniversário insere-se na iniciativa Setembro Desportivo, que ao longo do mês oferece diversas actividades abertas à população, com destaque para Walking Football, Open Day no ginásio, torneios de ténis e padel, uma etapa de Teqball e a Batalha de Guarda-Redes. De 23 a 30 de Setembro, o CDM associa-se ainda à Semana Europeia do Desporto, promovida pela Direcção Regional do Desporto.

Inaugurado em 2007, o Centro Desportivo da Madeira consolidou-se como espaço de referência na prática desportiva e de lazer da Região, com condições para modalidades que vão do futebol ao atletismo, passando pelo ténis, padel, minigolfe e actividades ao ar livre em áreas de acesso gratuito.