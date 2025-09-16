Quinta Grande regista máxima de 28,2 ºC

Até às 14 horas desta terça-feira, todas as estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Madeira – 18 na ilha da Madeira, Porto Santo e Selvagem Grande – registaram temperaturas do ar acima dos 22,5 ºC. O valor mais alto, 28,2 ºC, foi observado na Quinta Grande às 12h50, enquanto o mais baixo, no caso da temperatura máxima, 22,5 ºC, foi registado no Santo da Serra (13h00) e em Santana (13h20).

O calor tem atingido toda a região, do mar à montanha, com destaque para o Pico do Areeiro, a 1799 metros de altitude, onde a estação assinalou 26,7 ºC às 13h00.

O aviso amarelo de tempo quente, que já vigorava para a costa Sul, foi entretanto alargado às regiões montanhosas da ilha. O calor tem marcado os últimos dias, com temperaturas condizentes com a época de Verão. Desde o dia 12 que o Pico do Areeiro regista máximas diurnas sempre acima dos 20 ºC.

Este mês de Setembro, os registos extremos da temperatura máxima têm estado sempre acima dos 27 ºC.