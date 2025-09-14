Calheta Sempre. Um projeto claro para o futuro

A política só faz sentido quando serve as pessoas. É esse o compromisso que assumi há oito anos quando fui convidada para ser candidata à Câmara. Desde essa data que transformar cada promessa em obra feita, cada palavra em esperança cumprida, passou a ser diretriz. Passou a ser desígnio que hoje se chama: Calheta Sempre.

O nosso projeto é sério e não vende ilusões ao gosto dos populistas. Definimos prioridades, medidas concretas para responder aos maiores desafios do concelho: habitação, juventude, educação, turismo, ambiente, agricultura, cultura e desporto. E sabemos a missão que teremos.

Na habitação, queremos garantir que cada jovem tenha oportunidade de aqui viver e realizar-se. Propomos a isenção de taxas urbanísticas na construção da primeira moradia até aos 35 anos, o reforço do apoio à renda e a reconversão de imóveis municipais, em parceria com o Governo Regional, para aumentar a oferta de habitação pública . Ao mesmo tempo, avançaremos com programas de apoio a pequenas reparações em casas já existentes. No plano fiscal, manteremos o IMI na taxa mínima, o IMI familiar e propomos a devolução da totalidade do IRS às famílias.

Às famílias queremos continuar a dar respostas práticas, reforçando programas que já são referência: o “Calheta d’Esperanças”, o Cartão Sénior Municipal “Calheta + Saúde +”, os Centros Sociais, as aulas de ginástica pelas freguesias e o Banco de Ajudas Técnicas. Um novo passo será a criação do Gabinete de Apoio Psicológico, porque cuidar da saúde mental é cuidar da dignidade das pessoas.

Na educação e juventude, o investimento será contínuo. Reforçaremos as bolsas de estudo universitárias, com majoração para quem estuda fora da Região, entregaremos kits escolares a todas as crianças do 1.º ciclo e manteremos o transporte gratuito, incluindo aulas de natação e visitas de estudo. Os jovens terão voz em hubs criativos, estágios profissionais, programas de ocupação no verão e no Encontro Municipal da Juventude.

O turismo continuará a ser motor do nosso desenvolvimento. Vamos investir na reabilitação e criação de miradouros, digitalização da informação turística, promoção de roteiros multilingues, recuperação de percursos pedestres e Caminhos Reais,manutenção de veredas e manutenção das nossas praias, sempre com qualidade certificada.

No ambiente, está em curso a renovação da rede de água potável, novos tanques de armazenamento, alargamento da rede de saneamento, criação do aterro municipal nos Prazeres, renovação de ecopontos, campanhas de vacinação gratuita de animais, além da aposta em energias renováveis.

Na agricultura e nas pescas temos identificados caminhos que vamos apresentar a candidaturas ao PEPAC bem como às suas recuperações, fundamentais para uma melhor mobilidade. Por falar na mobilidade não desistiremos da Via Rápida e de uma carreira de transportes públicos mais eficiente.

Na Cultura temos dado cartas e somos referência mas isso não fará que cruzemos os braços. O nosso compromisso é continuar a apoiar associações culturais, continuar a boa parceria com o Mudas, colaborar com a Galeria dos Prazeres, dinamizar a Biblioteca Municipal, manter a já habitual agenda cultural que tanto nos diferencia e criar o Núcleo Museológico Etnográfico do Linho.

No Desporto somos terra de campeões, graças também à nossa política de apoio. E é nesse campo que queremos seguir. Vamos continuar a apoiar os clubes e associações, a melhorar as instalações desportivas e continuaremos a apostar em eventos de interesse económico e estratégico. E o novo campo de golfe na Ponta do Pargo será certamente mais uma porta que se abrirá a mais uma modalidade.

Calhetenses, o futuro da Calheta tem sido construído sobre pilares da seriedade e da dedicação. Estas propostas não são um manifesto de intenções vagas, mas um plano de ação para o bem comum, e acredito que, juntos, após 12 de Outubro, podemos consolidar a nossa Calheta como concelho de oportunidades.