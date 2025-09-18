Compromisso com o futuro da Ponta do Sol

Na fase final do debate municipal sobre a Ponta do Sol na TSF-Madeira, os três candidatos à Câmara deixaram as suas mensagens aos munícipes, centradas na visão de futuro para o concelho.

José Abreu (CH) afirmou que quer “ser simplesmente aquela voz decisiva, aquela voz que estará lá para ouvir o ponta-solense, tratando-os todos com igualdade, honestidade e sinceridade”. O candidato aproveitou ainda para deixar um recado claro sobre o seu estilo de campanha: “não vou entregar sacos de compras do Pingo Doce nem vou oferecer ovelhas. Vou ser quem eu sou”.

Rui Marques (PSD/CDS) lembrou a experiência de mais de duas décadas ao serviço do concelho: “os ponta-solenses já me conhecem à cerca de 20 anos, já sabem da minha capacidade de trabalho, de dedicação. Olhem para a equipa, pessoas com provas dadas. Vamos fazer uma política de proximidade e encontraremos as melhores soluções juntos”.

Célia Pessegueiro (PS) agradeceu o apoio recebido nos últimos oito anos e destacou a continuidade do trabalho: “agradeço a oportunidade que a Ponta do Sol e os ponta-solenses me deram. Quero consolidar projectos que estão no terreno e lançar outros. Estou motivada, falta ainda tanto por fazer. Poderão contar com uma Célia dedicada, disponível e muito focada em trabalhar, em encontrar soluções, e continuar a lutar para que a imagem da Ponta do Sol que se consolidou se mantenha”.