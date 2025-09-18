Associação de Estudantes da Francisco Franco dinamiza recepção aos novos alunos

A Associação de Estudantes da Escola Francisco Franco promove amanhã a actividade "Café do Associativismo e Participação Jovem”, pelas 10 horas, na sala de Sessões, iniciativa englobada no âmbito da semana da recepção aos novos alunos.

"A sessão conta com a presença de Ricardo Bonifácio, da Associação Académica da Universidade da Madeira; de Inês Pontes, da Associação de Estudantes da Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva e Rita Gouveia, da Associação de Estudantes da Escola Francisco Franco. A moderação está a cargo de Iago Fernandes, presidente da Associação de Estudantes da Francisco Franco", conta uma nota da instituição.

Com este evento, "a organização pretende não só mostrar que falar sobre associativismo e participação jovem é fundamental para motivar os alunos a serem cidadãos mais ativos, responsáveis e críticos, como também evidenciar que o associativismo estudantil é uma verdadeira escola de cidadania, onde se desenvolvem competências de liderança, trabalho em equipa e responsabilidade social", incentiva.

Assim, a sessão "Café do Associativismo e Participação Jovem" pretende, "também, incentivar os jovens a se envolverem na melhoria da vida escolar e comunitária, fortalecendo a democracia e a participação cívica desde cedo", conclui.