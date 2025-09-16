"Sem valorização dos docentes, não há futuro para a educação na Madeira", diz o SPM

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) realiza amanhã, pelas 11h00, junto à Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Horácio Bento de Gouveia, uma iniciativa tem como objetivo apresentar a análise do SPM ao início das atividades letivas na Região Autónoma da Madeira, abordando os principais problemas que continuam a afetar os docentes e a qualidade da educação.

"A profissão docente tem sido alvo de uma desvalorização persistente por parte da tutela, que ao longo dos últimos anos ignorou propostas fundamentadas apresentadas pelo SPM. Esta postura tem contribuído para o agravamento de situações que colocam em risco o futuro da educação na região", lê-se na nota enviada à imprensa.

Entre os desafios mais urgentes, destacam-se: a falta de professores; o desgaste físico e psicológico da classe docente; a precariedade laboral e a instabilidade profissional, que afetam sobretudo os docentes contratados, mas também, em alguns casos, os docentes de quadro de zona pedagógica; a ausência de resposta para os professores licenciados, muitos com largos anos de serviço, que continuam sem acesso à profissionalização em serviço; a injustiça salarial que penaliza os docentes do ensino particular.

"O SPM, enquanto maior organização sindical representativa dos professores da RAM, assume a responsabilidade de dar voz às reivindicações dos docentes. Esta conferência de imprensa será, por isso, um momento de análise crítica da situação atual e de apresentação de propostas concretas para enfrentar os problemas estruturais que persistem", alerta.