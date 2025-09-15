Acção de informação assinala Dia da Pessoa com Demência no Funchal

A 21 de Setembro comemora-se o Dia da Pessoa com Demência. Para assinalar a efeméride, a Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal promove acção de informação "Demência e Envelhecimento Activo: Caminhos partilhados para cuidar com Inovação e Humanidade".

O evento terá lugar na próxima sexta-feira, 19 de Setembro, entre as 15 e as 17 horas, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal.

A sessão será aberta por Helena Leal, vereadora da Câmara Municipal do Funchal com o pelouro da Saúde e Políticas da Longevidade.

A moderação ficará a cargo de Paulo Milheiro, doutorado em Sociologia e Chefe da Divisão de Saúde e Bem-estar da Câmara Municipal do Funchal.

Seguem-se duas intervenções principais: “A Tecnologia e o Apoio na Demência”, apresentada por Ana Lúcia Faria, professora e investigadora na Universidade da Madeira – Faculdade de Artes e Humanidades; “A Saúde Mental de quem cuida”, apresentada por Isabel Fragueiro, professora coordenadora na Universidade da Madeira – Escola Superior de Saúde.

Esta iniciativa conta com o apoio do Município do Funchal, do BPI e da Fundação “La Caixa”.

A participação é livre e não requer inscrição.