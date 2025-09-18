“Olhe para o futuro, deixe o passado para trás”
Rui Marques riposta a críticas no debate da TSF-Madeira
Rui Marques (PSD/CDS) manteve esta manhã o foco em Célia Pessegueiro (PS) na continuação do debate municipal da Ponta do Sol, mas também respondeu às insinuações de José Abreu (CH). O candidato apelou a “olhe para o futuro, deixe o passado para trás”, afirmando que a população “quer é que haja projectos, que apresente soluções para o futuro”.
Rui Marques criticou a política de “caça fantasmas, de caça às bruxas”, numa referência ao caso judicial de que é arguido, sublinhando que “é uma opinião de uma magistrada, a exemplo de opinião de outro magistrado completamente contrária” e garantindo que vai recorrer. “Não estou acusado de crimes de corrupção”, frisou, acrescentando que “não há aqui favorecimento económico para ninguém”.
Durante o debate, houve barulho sobre o nome da coligação, com Rui Marques a exigir a designação correcta: Pelos Pontassolenses, sempre!. O candidato ironizou sobre questões de Urbanismo, afirmando que “ficamos a saber que a senhora presidente é perita em Urbanismo” e denunciou que “o recurso – caso judicial – foi solicitado exclusivamente pela senhora presidente da Câmara. Essa matéria não foi levada à reunião de Câmara”.
Sobre terrenos da Madalena do Mar, Rui Marques desafiou a presidente: “qual era a utilidade que ia dar àquele terreno?” e considerou que “a Câmara poderia ter chegado perfeitamente ao entendimento e tirar benefícios económicos”. José Abreu questionou ainda: “Quantas rendas ele deixou de pagar?”.
Rui Marques garantiu estar “de consciência tranquila” no caso do bar da praia, tendo revelado que a decisão judicial “estará para breve”.