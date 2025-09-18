Sismo de magnitude 6,1 atinge província de Papua Central na Indonésia

Um sismo de magnitude 6,1 atingiu na sexta-feira (hora local) a província de Papua Central, no leste da Indonésia, revelou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O epicentro foi localizado a 28 quilómetros a sul da cidade de Nabire.

Enquanto o USGS reportou uma magnitude de 6,1 e uma profundidade de 10 quilómetros, a agência indonésia BMKG avaliou o sismo em magnitude 6,6 e uma profundidade de 24 quilómetros, reportando vários tremores secundários menores.

A Indonésia é frequentemente atingida por sismos devido à sua localização no Círculo de Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica na junção de várias placas tectónicas.

No mesmo Círculo de Fogo, o USGS também reportou esta sexta-feira (hora local) um sismo de magnitude 7,8 na Península de Kamchatka, no Extremo Oriente da Rússia.

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico dos EUA emitiu um alerta para possíveis ondas perigosas ao longo da costa próxima.

A filial local do Serviço Geofísico Nacional da Rússia deu uma estimativa mais baixa, de magnitude 7,4 e reportou pelo menos cinco tremores secundários.

Um sismo de magnitude 7,4 já atingiu aquela região russa no sábado, a uma profundidade de 39,5 quilómetros, a 111 quilómetros a leste de Petropavlovsk-Kamchatsky.

Em julho, um dos maiores terramotos já registados no mundo, seguido de um tsunami, ocorreu na mesma região, obrigando milhões de pessoas a evacuar o litoral em todo o Pacífico, do Japão ao Equador, passando pelos Estados Unidos e pelo México.