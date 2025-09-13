Sismo de magnitude 7,4 ao largo da costa russa no Pacífico desencadeia alerta de Tsunami

Um sismo de magnitude 7,4 ocorreu hoje no Pacífico, ao largo da península russa de Kamchatka, e desencadeou um alerta de tsunami, de acordo com os serviços especializados norte-americanos.

O terramoto ocorreu a uma profundidade de 39,5 km, 111 km a leste do porto russo de Petropavlovsk-Kamtchatsky, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), com o sistema norte-americano de alerta de tsunamis a alertar para uma possível onda gigante no oceano Pacífico.

O USGS avaliou inicialmente a magnitude do terramoto em 7,5, antes de reavaliá-la para 7,4.

Em julho, um dos maiores terramotos já registados no mundo, seguido de um tsunami, ocorreu na mesma região, obrigando milhões de pessoas a evacuar o litoral em todo o Pacífico, do Japão ao Equador, passando pelos Estados Unidos e pelo México.

A península de Kamchatka é o ponto de encontro entre as placas tectónicas do Pacífico e da América do Norte, o que torna a região uma das zonas sísmicas mais ativas do planeta.