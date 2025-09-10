Novo sismo de magnitude 2,0 na escala de Richter sentido na ilha Terceira
Um novo sismo de magnitude 2,0 na escala de Richter foi sentido hoje na ilha Terceira, nos Açores, no âmbito da crise sismovulcânica em curso, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).
Segundo o CIVISA, o abalo foi registado às 17:58 locais (18:58 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de cinco quilómetros a sul-sudeste de Raminho.
"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli Modificada) em Raminho (concelho de Angra do Heroísmo)", referiu.
O primeiro sismo, de magnitude 2,7 na escala de Richter, foi sentido a sul-sudoeste de Altares, na ilha Terceira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
O abalo foi registado pelas 03:33 de hoje (04:33 em Lisboa) nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores com epicentro a cerca de seis quilómetros a sul-sudoeste de Altares.
O IPMA indicou que foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) na freguesia de São Bartolomeu de Regatos.
Foi também sentido, mas com menor intensidade na freguesia de Ribeirinha.
Os sismos inserem-se "na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022", de acordo com o CIVISA.
Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).
A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".
Com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", descreve o IPMA na sua página da internet.
Já com uma intensidade III o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados".