Central portista Nehuén Perez sofreu "rotura total do tendão de aquiles"

O defesa Nehuén Pérez sofreu uma "rotura total do tendão de aquiles" na vitória do FC Porto frente ao Nacional (1-0), no sábado, tendo já sido operado esta manhã, informou hoje o líder da I Liga de futebol.

Segundo a nota publicada pelos 'dragões' no seu sítio oficial da internet, a intervenção cirúrgica decorreu "sem intercorrências" e o jogador será agora entregue ao departamento de saúde do clube para iniciar o seu processo de recuperação.

Na partida da quinta jornada, o argentino foi lançado ao minuto 55 e, à passagem da hora de jogo, manifestou queixas na perna direita, tendo prontamente abandonado o relvado em maca, para apreensão dos adeptos portistas, no Estádio do Dragão.

A gravidade da lesão, já prevista pelo técnico Francesco Farioli na conferência de rescaldo à partida, deverá deixar o plantel 'azul e branco' com apenas três jogadores para o eixo da defesa nos próximos meses: Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Dominik Prpic.

Nehuén Pérez junta-se assim a um extenso rol de lesionados que os 'dragões' têm tido na temporada, numa altura em que Gabri Veiga, Pepê e Stephen Eustáquio já voltaram a jogo, mas Luuk de Jong, William Gomes, Alberto Costa e Martim Fernandes continuam de fora.