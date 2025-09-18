Sismo de magnitude 7,8 na costa russa no Pacífico lança alerta de Tsunami

Um sismo de magnitude 7,8 foi registado na sexta-feira (hora local) no Pacífico, na península de Kamchatka, na Rússia, disparando um alerta de tsunami, adiantou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O abalo ocorreu pelas 06:58 de sexta-feira (19:58 de hoje em Lisboa), a 128 quilómetros a leste da cidade russa de Petropavlovsk-Kamchatsky, a apenas 10 quilómetros de profundidade.

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico dos EUA emitiu um alerta para possíveis ondas perigosas ao longo da costa próxima.

Um sismo de magnitude 7,4 já atingiu a região no sábado, a uma profundidade de 39,5 quilómetros, a 111 quilómetros a leste de Petropavlovsk-Kamchatsky.

Em julho, um dos maiores terramotos já registados no mundo, seguido de um tsunami, ocorreu na mesma região, obrigando milhões de pessoas a evacuar o litoral em todo o Pacífico, do Japão ao Equador, passando pelos Estados Unidos e pelo México.

A península de Kamchatka é o ponto de encontro entre as placas tectónicas do Pacífico e da América do Norte, o que torna a região uma das zonas sísmicas mais ativas do planeta.