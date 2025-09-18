Francisca Marote na final de pares do 'Beloura Junior Open'
É mais uma final internacional para Francisca Marote.
A tenista madeirense, ainda Sub-14, garantiu lugar na final de amanhã do Beloura Junior Open, prova de Categoria TE.
A disputar a prova ao lado de Constança Fernandes, a dupla defrontou as segundas cabeças-de-série do quadro de pares femininos, Inês Esteves (a qual já venceu um título ao lado da madeirense) e Noa Freitas.
Numa partida equilibrada, Francisca e Constança venceu o encontro no super tiebreak (6-3, 3-6 e 10-7).
As tenistas do Roberto Costa TC e Clube Ténis e Padel de Portimão irão disputar a final diante das primeiras cabeças-de-série, Sofia Almeida e Kika Lima não antes das 13 horas desta sexta-feira no Beloura Tennis Academy.