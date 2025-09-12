Portugal vence Itália e está na final do Europeu feminino de hóquei em patins

A seleção portuguesa feminina de hóquei em patins qualificou-se hoje para a final do Campeonato de Europa da modalidade, na qual irá defrontar a Espanha, depois de derrotar a Itália por 4-3, na meia-final, disputada em Paredes.

No Pavilhão Rota dos Móveis em Lordelo, a partida chegou ao intervalo empatada a dois, depois de Emma Carzzola, aos nove, e Matilde Ghirardello (10) terem marcado para Itália, e de Marlene Sousa ter 'bisado', em 33 segundos, ao minuto 11, para repor a igualdade.

No segundo tempo, Matilde Ghirardello (36) voltou a colocar as italianas em vantagem, mas apenas dois minutos depois Raquel Santos empatou para a seleção portuguesa, que chegou à vantagem com um golo de Marlene Sousa, aos 46 minutos.

A final agendada para sábado às 19:30, colocará frente a frente a seleção portuguesa, que persegue o quarto título continental, depois dos conseguidos em 1997, 1999 e 2001, e a Espanha, recordista de vitórias, que procura o nono troféu, o oitavo consecutivo.

Para chegar à final da competição, Portugal somou duas vitórias na fase de grupos -- frente à Itália (5-3) e à França (7-2) -- e uma derrota diante da Espanha (8-1), e goleou a Inglaterra por 24-0, nos 'quartos'.