Cruzeiro, de Leonardo Jardim, nas meias-finais da Taça do Brasil

O Cruzeiro, treinado pelo português Leonardo Jardim, qualificou-se na quinta-feira para as meias-finais da Taça do Brasil de futebol, ao vencer por 2-0 na receção ao Atlético Mineiro, em jogo da segunda mão dos 'quartos'.

Dois golos marcados pelo avançado Kaio Jorge a abrir as duas partes do encontro, aos cinco e 48 minutos, permitiram ao Cruzeiro bater a equipa do ex-jogador do FC Porto Hulk, que terminou em inferioridade numérica, devido à expulsão do defesa Guilherme Arana, aos 90+1.

O Cruzeiro, que tinha vencido na primeira mão no estádio do Atlético Mineiro, pela mesma margem (2-0), vai defrontar o Corinthians nas meias-finais da Taça do Brasil de 2025, prova da qual é recordista de títulos, com seis troféus, mas que não conquista desde 2018.