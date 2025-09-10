Francisco Gomes reclama "mais respeito" para Madeira e Açores

O deputado Francisco Gomes, eleito pelo Chega para a Assembleia da República, reivindicou "maior respeito" pelas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, numa intervenção dirigida ao presidente do Conselho Económico e Social (CES), Luís Pais Antunes, durante uma audição parlamentar.

O parlamentar lembrou que o CES é uma instituição com "responsabilidades cruciais" na análise, acompanhamento e concertação das políticas estratégicas do país e que, por isso mesmo, "não pode adoptar uma visão centralista, reduzida a Lisboa e ao território continental". Para Francisco Gomes, uma instituição nacional deve reflectir a totalidade do país, sob pena de perder a sua razão de existir.

A República Portuguesa não acaba em Lisboa. Estende-se até à Madeira e aos Açores, que são parte indissociável da Nação e contribuem de forma decisiva para a coesão económica, social e territorial. Ignorar esta realidade é comprometer a própria missão de um órgão que deve refletir o interesse de todo o país. Francisco Gomes, deputado do Chega-Madeira na Assembleia da República

Francisco Gomes recordou que existem Conselhos Económicos e Sociais próprios na Madeira e nos Açores, precisamente para garantir que a perspectiva regional é integrada nas decisões nacionais. Contudo, lamentou que a composição da direcção nacional do CES continue a excluir os presidentes destas entidades regionais, perpetuando "uma injustiça" que considera "inadmissível num Estado que se diz uno e solidário".

O deputado sublinhou que este défice de representatividade não é apenas uma falha formal, mas uma "desconsideração política" que enfraquece a coesão nacional. Na sua perspectiva, não pode haver unidade sem reconhecimento da diversidade e da especificidade das Regiões Autónomas.

Respeitar as autonomias não é uma opção, é uma obrigação constitucional e política. É hora de dar voz aos madeirenses e açorianos, reconhecendo o contributo das Regiões Autónomas para a construção do futuro coletivo do país. Tudo o resto é conversa fiada de centralistas que continuam a achar que Portugal é só Lisboa. Francisco Gomes, deputado do Chega-Madeira na Assembleia da República

Francisco Gomes concluiu defendendo que o CES deve rejeitar quaisquer práticas de exclusão e abrir sempre espaço à participação efectiva das Regiões Autónomas, sob pena de se tornar num incapaz de cumprir a sua missão na totalidade. Para o deputado, só assim será possível fortalecer a democracia portuguesa e garantir que o país cresce em equilíbrio e com verdadeira justiça territorial.