Mourinho garante que não regressa ao Benfica para "celebrar carreira"

José Mourinho, na sua apresentação como novo treinador do Benfica, declarou hoje que vai comandar "um dos maiores clubes do mundo", garantindo não ter regressado ao clube da Luz ao fim de 25 anos para "celebrar carreira".

O experiente treinador retorna ao clube 'encarnado' duas décadas e meia após ter concluído a sua primeira passagem, então na sua primeira experiência como treinador principal, em 2000/01, tendo hoje sido oficializado com um contrato válido por duas temporadas, substituindo no cargo Bruno Lage, que havia sido demitido nas primeiras horas de quarta-feira.

"Passaram 25 anos, mas não venho para celebrar a carreira, são 25 anos em que tive a oportunidade de trabalhar nos maiores clubes do mundo e quero dizer, como representante dos milhões de benfiquistas neste mundo, que nenhum dos gigantes clubes que tive a oportunidade de treinar me fez sentir mais honrado, responsabilizado e motivado que ser treinador do Benfica," revelou José Mourinho, em conferência de imprensa.

Acompanhado pelos principais rostos do corpo diretivo do Benfica, sentados na fila da frente da sala de conferências do Benfica Campus, no Seixal,entre eles Mário Branco, diretor geral, e Simão Sabrosa, diretor técnico, José Mourinho não escondeu a "honra" e o "privilégio" de liderar o clube encarnado.

"Quero agradecer pela honra que sinto neste momento. Obviamente que, sendo eu português, não há um único que não conheça a história, a cultura, a dimensão da nação que é este clube, o Benfica", sublinhou.

Mourinho insistiu na grandeza que o Benfica lhe proporciona, dando como exemplo o primeiro contacto que teve com adeptos, quando se dirigia para o Seixal, onde dirigiu o primeiro treino depois do contacto com a imprensa presente.

"Neste momento os adeptos do meu clube são todos aqueles que, de alguma maneira, até me fizeram sentir quase inconfortável. Ontem [à chegada] e hoje, quando era acompanhado por algumas motas para as televisões, as pessoas percebiam onde é que eu estava e o benfiquismo saltou para a estrada", transmitiu, revelando ter sido saudado, a partir das ruas, por adeptos.

Seguindo essa linha de pensamento, José Mourinho colocou no topo a exigência de representar um clube como o Benfica, salientando que a verdadeira imagem do clube da Luz não foi a demonstrada na terça-feira, na jornada inaugural da fase de liga da Liga dos Campeões.

"Não podemos perder como perdemos há dois dias, não é o Benfica. O Benfica é o que jogou contra o Fenerbahçe durante 30 minutos, que esteve em Istambul com dificuldades [inferioridade numérica, face a uma expulsão] e conseguiu um bom resultado. Esse é o Benfica em que muito me revejo", explica o técnico, cujo currículo contempla, entre outras conquistas, duas edições da Liga dos Campeões.

Mourinho considera fundamental recuperar esse espírito combativo e de ambição, mais ainda quando atravessa um período de calendário preenchido, no qual defronta o AVS este sábado, apenas quatro dias após a derrota caseira frente aos azeris do Qarabag, o segundo encontro consecutivo das águias sem vencer.

"Tenho de jogar daqui a 48 horas e vou encontrar uma equipa em que metade dos jogadores estão no segundo dia de recuperação e amanhã [sexta-feira] estaremos a 24 horas do jogo", constatou, mostrando-se ainda assim preparado para o desafio.