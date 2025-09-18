Mourinho e Nader destacam-se nas primeiras páginas dos jornais
Bom dia. As primeiras páginas dos jornais estão, habitualmente, pejadas de boas e más notícias, aquelas que interessam mais ou menos, que despertam maior ou menor emoção, mas também aquelas que podem ser indiferentes. As notícias desta quinta-feira, 18 de Setembro de 2025, nos jornais nacionais não fogem a esse padrão, sendo certo que em grande destaque o regresso de José Mourinho ao Benfica 25 anos depois, mas também a conquista de campeão do mundo de 1.500 metros em atletismo por Isaac Nader...
Na revista Visão:
- "Ascensão, queda e persistência. A vida instável das startups portuguesas"
- "Investigação. 'Como entrei dentro do Chega'. As ameaças e os bastidores do livro-bomba de Miguel Carvalho"
- "João Almeida. Os segredos que fazem um campeão"
- "Lisboa. A história tumultuosa dos elevadores antigos"
- "Se7e. 32 séries e filmes para ver no outono"
No Correio da Manhã:
- "Descarrilamento do ascensor. Manutenção do elevador a preço de saldo. PJ faz novas perícias na Glória"
- "Empresa ganha concurso com oferta 54% abaixo do valor fixado pela Carris"
- "Mourinho chega para salvar a época. 'Quem é o treinador que diz não ao Benfica?'"
- "1.500 metros. Nader é campeão do mundo"
- "Sporting-Kairat. 'Queremos afirmar-nos como equipa de Champions'"
- "Alta tensão. Imigrantes insultam Ventura"
- "Julgamento. TVI exige 1,2 milhões ao chef Ljubomir"
- "Albufeira. 17 anos de cadeia para pasteleiro homicida"
- "Asma. Vacina em gotas ajuda 745 mil"
- "Libertado. Polícia teme fuga de suspeito de matar Maddie"
No Público:
- "Governo vende antiga sede do Conselho de Ministros para investir em habitação"
- "Atletismo. Isaac Nader faz história: é campeão mundial dos 1500 metros"
- "União Europeia. Bruxelas propõe tarifas sobre 37% das exportações feitas por Israel"
- "Estados Unidos. Fed dá início a ciclo de descida das taxas de juro"
- "Entrevista Público-Renascença. 'Prazos para expulsão de imigrantes são longos'. Novas regras apresentadas em Outubro, diz Leitão Amaro, ministro da Presidência"
- "Presidenciais. A difícil relação de Ventura com a separação de poderes"
- "Futebol. Adeus Bruno Lage, olá, José Mourinho. Benfica troca de treinador"
- "Península de Setúbal. Novo centro materno-infantil em Almada implica fecho da urgência do Barreiro"
- "'Bola de Cristal' na saúde. Modelo de inteligência artificial prevê risco de doenças com décadas de antecedência"
No Diário de Notícias:
- "Redução do IRC para 17% até 2028 não agrada aos patrões. Querem taxa nos 15%"
- "Tóquio2025. Isaac Nader, 26 anos: um campeão mundial português imortalizado num 'sprint' de ouro"
- "Autonomia. Regulador da saúde adverte: esterilização é um direito"
- "Saúde. De 2022 até agora, nasceram 513 bebés em casa, 103 em ambulâncias e 58 na via pública"
- "Conflito. Imigrantes pediram 'dignidade'. Chega inflamou protesto pacífico"
- "Reino Unido. Pompa, circunstância e protestos à distância para Trump"
- "Educação. Há mais estudantes a querer ser professores. Dizem sentir vocação"
- "I Liga. 25 anos e nove clubes depois, será que Mourinho regressará ao Benfica?"
- "Exposição. Como Fidel se deixou fotografar por jovem francês no verão de 1964"
No Jornal de Notícias:
- "Ministério Público investiga acesso a Medicina no Porto"
- "'Quem é o treinador que diz não ao Benfica?'. José Mourinho assina dois anos pelas águias, após o despedimento de Bruno Lage. 'Special One' já recebeu mais de cem milhões em indemnizações"
- "Atletismo. Nader é campeão do Mundo em 1500 metros"
- "FC Porto. Dragões arrasam autarca de Arouca e líder da Liga"
- "Incêndios. 'Condomínios de Aldeia' têm dez milhões para prevenção"
- "P. de Varzim. Toneladas de lixo há anos na envolvente do porto"
- "Negacionistas multados por insultos a Ferro Rodrigues"
- "Reino Unido. Donald Trump recebido com pompa real e protestos"
- "Execução de 'Valquírio' preparada com precisão"
- "Pessoas. Famosos apostam forte no imobiliário português"
No Negócios:
- "Minoritário da Teixeira Duarte quer ter lugar na administração"
- "Álvaro garante independência e critica Centeno. Novo governador do Banco de Portugal já pede contenção no Orçamento do Estado"
- "Empresas cripto arriscam perder licença para operar em Portugal"
- "Cortes de IRC favorecem investimento? Debate ainda em aberto"
- "Benfica integra a lista dos 50 clubes que mais gastaram no plantel"
- "Acionistas da Ibersol forçam AG para exigir 41 milhões"
No Jornal Económico:
- "Santos Pereira avisa que preço das casas é perigoso"
- "Ações do Benfica sobem com a chegada de Mourinho"
- "União Europeia impõe sanções a Israel, embora tímidas"
- "Talento prefere empresas com competência digital"
- "Fed baixa taxa e juro em 25 pontos base, menos do que Trump exigia"
- "Contrato para TGV define uma ponte sobre o Douro"
- "Hugo Soares diz que Ventura foi à manif por ser 'incendiário'"
- "S&P sobre 'rating' do BPI para A com perspetiva estável
No Record:
- "Benfica Dia M. Mourinho tem acordo para dirigir as águias 25 anos depois"
- "Assina hoje por duas épocas e começa já a trabalhar"
- "Saiba tudo sobre a despedida. Lage queixa-se de problemas internos e externos"
- "Sporting-Kairat. Rui Borges e o estatuto europeu: 'Queremos ser equipa de Champions'"
- "FC Porto. Karamoh é reforço surpresa"
- "Ciclismo. João Almeida visitou Record: 'Tenho capacidade para ganhar uma grande Volta'"
- "Atletismo. Isaac Nader campeão do mundo. Voou nos 1.500 metros"
No A Bola:
- "Chegou. Mourinho prepara-se para render Bruno Lage na Luz. 'Quem é o treinador que diz não ao Benfica?'"
- "Isaac Nader. Campeão mundial dos 1500 metros"
- "Sporting-Kairat. Passagem ao 'play-off'? 'A ambição do clube não podia ser outra'. Rui Borges"
- "FC Porto. Contratado extremo que faltava. Karamoh, 27 anos, estava livre e assina até junho"
- "Dia de ilustres convidados nas Torres de Lisboa. Craques do ciclismo e do basquetebol visitaram A Bola"
E no O Jogo:
- "Benfica. Mourinho até 2027. Special One interrompeu férias, viajou para Lisboa e deve ser hoje apresentado na Luz"
- "'Quem é o treinador que diz não ao Benfica? Eu não' [José Mourinho]"
- "Bruno Lage enigmático na despedida: 'Condicionalismos internos e externos não nos deixaram fazer melhor'"
- "FC Porto. Ataque feroz à Liga. Comunicado duríssimo face à alteração do jogo de Arouca para segunda-feira, em semana europeia e de clássico. 'Triste episódio, que envergonha o futebol português'. 'Manobras e interesses de bastidores'"
- "Karamoh chega a custo zero e dá profundidade às alas"
- "Atletismo. Mundiais. Nader de ouro. 'Há muito que acreditava nisto'"
- "Liga dos Campeões. Sporting--Kairat Almaty. 'Grande montra para todos'. Rui Borges entusiasmado com estreia na Champions"
- "Pote convocado mas em dúvida e Morita de regresso"