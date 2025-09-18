Mourinho e Nader destacam-se nas primeiras páginas dos jornais

Bom dia. As primeiras páginas dos jornais estão, habitualmente, pejadas de boas e más notícias, aquelas que interessam mais ou menos, que despertam maior ou menor emoção, mas também aquelas que podem ser indiferentes. As notícias desta quinta-feira, 18 de Setembro de 2025, nos jornais nacionais não fogem a esse padrão, sendo certo que em grande destaque o regresso de José Mourinho ao Benfica 25 anos depois, mas também a conquista de campeão do mundo de 1.500 metros em atletismo por Isaac Nader...

Na revista Visão:

- "Ascensão, queda e persistência. A vida instável das startups portuguesas"

- "Investigação. 'Como entrei dentro do Chega'. As ameaças e os bastidores do livro-bomba de Miguel Carvalho"

- "João Almeida. Os segredos que fazem um campeão"

- "Lisboa. A história tumultuosa dos elevadores antigos"

- "Se7e. 32 séries e filmes para ver no outono"

No Correio da Manhã:

- "Descarrilamento do ascensor. Manutenção do elevador a preço de saldo. PJ faz novas perícias na Glória"

- "Empresa ganha concurso com oferta 54% abaixo do valor fixado pela Carris"

- "Mourinho chega para salvar a época. 'Quem é o treinador que diz não ao Benfica?'"

- "1.500 metros. Nader é campeão do mundo"

- "Sporting-Kairat. 'Queremos afirmar-nos como equipa de Champions'"

- "Alta tensão. Imigrantes insultam Ventura"

- "Julgamento. TVI exige 1,2 milhões ao chef Ljubomir"

- "Albufeira. 17 anos de cadeia para pasteleiro homicida"

- "Asma. Vacina em gotas ajuda 745 mil"

- "Libertado. Polícia teme fuga de suspeito de matar Maddie"

No Público:

- "Governo vende antiga sede do Conselho de Ministros para investir em habitação"

- "Atletismo. Isaac Nader faz história: é campeão mundial dos 1500 metros"

- "União Europeia. Bruxelas propõe tarifas sobre 37% das exportações feitas por Israel"

- "Estados Unidos. Fed dá início a ciclo de descida das taxas de juro"

- "Entrevista Público-Renascença. 'Prazos para expulsão de imigrantes são longos'. Novas regras apresentadas em Outubro, diz Leitão Amaro, ministro da Presidência"

- "Presidenciais. A difícil relação de Ventura com a separação de poderes"

- "Futebol. Adeus Bruno Lage, olá, José Mourinho. Benfica troca de treinador"

- "Península de Setúbal. Novo centro materno-infantil em Almada implica fecho da urgência do Barreiro"

- "'Bola de Cristal' na saúde. Modelo de inteligência artificial prevê risco de doenças com décadas de antecedência"

No Diário de Notícias:

- "Redução do IRC para 17% até 2028 não agrada aos patrões. Querem taxa nos 15%"

- "Tóquio2025. Isaac Nader, 26 anos: um campeão mundial português imortalizado num 'sprint' de ouro"

- "Autonomia. Regulador da saúde adverte: esterilização é um direito"

- "Saúde. De 2022 até agora, nasceram 513 bebés em casa, 103 em ambulâncias e 58 na via pública"

- "Conflito. Imigrantes pediram 'dignidade'. Chega inflamou protesto pacífico"

- "Reino Unido. Pompa, circunstância e protestos à distância para Trump"

- "Educação. Há mais estudantes a querer ser professores. Dizem sentir vocação"

- "I Liga. 25 anos e nove clubes depois, será que Mourinho regressará ao Benfica?"

- "Exposição. Como Fidel se deixou fotografar por jovem francês no verão de 1964"

No Jornal de Notícias:

- "Ministério Público investiga acesso a Medicina no Porto"

- "'Quem é o treinador que diz não ao Benfica?'. José Mourinho assina dois anos pelas águias, após o despedimento de Bruno Lage. 'Special One' já recebeu mais de cem milhões em indemnizações"

- "Atletismo. Nader é campeão do Mundo em 1500 metros"

- "FC Porto. Dragões arrasam autarca de Arouca e líder da Liga"

- "Incêndios. 'Condomínios de Aldeia' têm dez milhões para prevenção"

- "P. de Varzim. Toneladas de lixo há anos na envolvente do porto"

- "Negacionistas multados por insultos a Ferro Rodrigues"

- "Reino Unido. Donald Trump recebido com pompa real e protestos"

- "Execução de 'Valquírio' preparada com precisão"

- "Pessoas. Famosos apostam forte no imobiliário português"

No Negócios:

- "Minoritário da Teixeira Duarte quer ter lugar na administração"

- "Álvaro garante independência e critica Centeno. Novo governador do Banco de Portugal já pede contenção no Orçamento do Estado"

- "Empresas cripto arriscam perder licença para operar em Portugal"

- "Cortes de IRC favorecem investimento? Debate ainda em aberto"

- "Benfica integra a lista dos 50 clubes que mais gastaram no plantel"

- "Acionistas da Ibersol forçam AG para exigir 41 milhões"

No Jornal Económico:

- "Santos Pereira avisa que preço das casas é perigoso"

- "Ações do Benfica sobem com a chegada de Mourinho"

- "União Europeia impõe sanções a Israel, embora tímidas"

- "Talento prefere empresas com competência digital"

- "Fed baixa taxa e juro em 25 pontos base, menos do que Trump exigia"

- "Contrato para TGV define uma ponte sobre o Douro"

- "Hugo Soares diz que Ventura foi à manif por ser 'incendiário'"

- "S&P sobre 'rating' do BPI para A com perspetiva estável

No Record:

- "Benfica Dia M. Mourinho tem acordo para dirigir as águias 25 anos depois"

- "Assina hoje por duas épocas e começa já a trabalhar"

- "Saiba tudo sobre a despedida. Lage queixa-se de problemas internos e externos"

- "Sporting-Kairat. Rui Borges e o estatuto europeu: 'Queremos ser equipa de Champions'"

- "FC Porto. Karamoh é reforço surpresa"

- "Ciclismo. João Almeida visitou Record: 'Tenho capacidade para ganhar uma grande Volta'"

- "Atletismo. Isaac Nader campeão do mundo. Voou nos 1.500 metros"

No A Bola:

- "Chegou. Mourinho prepara-se para render Bruno Lage na Luz. 'Quem é o treinador que diz não ao Benfica?'"

- "Isaac Nader. Campeão mundial dos 1500 metros"

- "Sporting-Kairat. Passagem ao 'play-off'? 'A ambição do clube não podia ser outra'. Rui Borges"

- "FC Porto. Contratado extremo que faltava. Karamoh, 27 anos, estava livre e assina até junho"

- "Dia de ilustres convidados nas Torres de Lisboa. Craques do ciclismo e do basquetebol visitaram A Bola"

E no O Jogo:

- "Benfica. Mourinho até 2027. Special One interrompeu férias, viajou para Lisboa e deve ser hoje apresentado na Luz"

- "'Quem é o treinador que diz não ao Benfica? Eu não' [José Mourinho]"

- "Bruno Lage enigmático na despedida: 'Condicionalismos internos e externos não nos deixaram fazer melhor'"

- "FC Porto. Ataque feroz à Liga. Comunicado duríssimo face à alteração do jogo de Arouca para segunda-feira, em semana europeia e de clássico. 'Triste episódio, que envergonha o futebol português'. 'Manobras e interesses de bastidores'"

- "Karamoh chega a custo zero e dá profundidade às alas"

- "Atletismo. Mundiais. Nader de ouro. 'Há muito que acreditava nisto'"

- "Liga dos Campeões. Sporting--Kairat Almaty. 'Grande montra para todos'. Rui Borges entusiasmado com estreia na Champions"

- "Pote convocado mas em dúvida e Morita de regresso"