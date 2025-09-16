Benfica desperdiça vantagem de dois golos e perde com o Qarabag

O Benfica perdeu hoje em casa com os azeris do Qarabag, por 3-2, na estreia na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, numa partida em que desperdiçou uma vantagem de dois golos.

No Estádio da Luz, em Lisboa, os 'encarnados' marcaram pelo argentino Enzo Barrenechea, aos seis minutos, e pelo grego Pavlidis, aos 16, mas permitiram a resposta do Qarabag.

A formação azeri deu a volta ao resultado com tentos de Leandro Andrade, aos 30 minutos, Duran, aos 48, e Kashchuk, aos 86, que garantiram os três pontos ao Qarabag.

Na segunda jornada, o Benfica vai visitar os ingleses do Chelsea, em partida marcada para o dia 30 de setembro.