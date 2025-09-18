Rui Costa defende que seria "irresponsabilidade" deixar o Benfica sem treinador

O presidente do Benfica, Rui Costa, defendeu hoje que "seria uma irresponsabilidade" deixar o clube sem treinador a um mês das eleições para os seus órgãos sociais, garantindo ter apenas defendido os interesses da instituição.

O líder dos encarnados sublinhou que José Mourinho é "um dos treinadores mais conceituados da história do futebol mundial" e que a sua contratação salvaguarda o futuro do clube e garante a competitividade e ambição de um clube de tão grande exigência.

"A minha responsabilidade enquanto presidente do Benfica é assegurar o que entendemos que seja melhor para o futuro do clube, independentemente de qualquer circunstância. Irresponsabilidade seria o Benfica, a um mês de entrar em eleições e acabado de despedir o treinador, ficar sem treinador até às eleições", afirmou, no decorrer da conferência de imprensa de apresentação de José Mourinho como novo técnico dos 'encarnados'.

Bruno Lage deixou o comando técnico da equipa de futebol do Benfica ao início da madrugada de quarta-feira, poucas horas depois da derrota do emblema da Luz frente ao Qarabag (3-2), na primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões e, no decorrer do dia, Rui Costa já encetava negociações com José Mourinho, com quem chegaria a acordo, avançando para a sua apresentação formal

O presidente do Benfica concretizou, assim, a sua pretensão de já contar com o novo treinador no banco no próximo jogo do Benfica, agendado para sábado, na visita ao terreno do AVS, na sexta jornada da I Liga, e relativizou o 'timing' escolhido para a mudança, que foi alvo de críticas.

"Com certeza o Rui Costa ou o Benfica não são os únicos a tomar decisões de mudar de treinador no início ou a meio de uma época. Neste momento, José Mourinho vai estar ao serviço do Benfica e naturalmente que espero que se chegue a um momento em que tenha de haver uma renovação de contrato em vez de uma rescisão de contrato, são sempre os objetivos de quem está a trabalhar numa equipa de futebol" argumentou.

Rui Costa garantiu ainda que em nenhum momento teve em atenção os seus interesses pessoais nem aproveitou o momento para fazer campanha em causa própria, tendo em vista as eleições do clube, a realizar em outubro.

"Estou aqui como presidente do Sport Lisboa e Benfica e não como candidato, mas ainda assim quero esclarecer essa parte -- a minha ida a Paredes estava estipulada ainda antes do jogo com o Qarabag. Se tivesse a intenção de juntar uma coisa com a outra, se calhar esta nem era a melhor semana para isso, uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com a outra", esclareceu.

O presidente Rui Costa é um dos seis candidatos assumidos às eleições dos órgãos sociais do Benfica para o quadriénio 2025-2029, agendadas para 25 de outubro, juntamente com o gestor João Noronha Lopes, o empresário e antigo presidente Luís Filipe Vieira, os advogados João Diogo Manteigas e Cristóvão Carvalho e o industrial Martim Mayer.