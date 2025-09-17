Mourinho confirma contactos e pergunta quem consegue dizer não ao Benfica

O treinador português José Mourinho confirmou hoje que foi contactado pelo Benfica para voltar a orientar a principal equipa de futebol dos 'encarnados', admitindo que não consegue rejeitar essa possibilidade.

"Quem é o treinador que diz não ao Benfica? Eu não [digo] ", disse Mourinho, no final da conversa com os jornalistas presentes no aeródromo Municipal de Cascais, em Tires.

O antigo treinador dos turcos do Fenerbahçe, clube que deixou em 29 de agosto, na sequência da eliminação no play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões contra o Benfica (0-0, em Istambul, e 1-0, em Lisboa), admitiu que já houve contactos por parte do emblema lisboeta, que na terça-feira dispensou o técnico Bruno Lage.

"Pensava que um dia iria regressar [a Portugal] para a seleção. Confirmo que antes de entrar no avião perguntaram-me se poderia ter interesse e eu disse que sim. Disse que estava no estrangeiro e quando regressasse teria todo o gosto em falar com as pessoas", contou.

E acrescentou: "Se me perguntar se estava à espera de ficar até ao final da época sem treinar, essa não é a minha natureza. Não queria dizer sim a algum clube que não fosse o certo, só por eu ser workaholic [viciado no trabalho]. Quando fui confrontado com a possibilidade de treinar o Benfica, não pensei duas vezes no sentido de 'interessa-me, gostava'".

Contudo, deixou claro que, "se regressar ao Benfica 25 anos depois, não é uma celebração de carreira, nem um regresso a casa".

Mourinho, que se estreou como técnico principal na época 2000/01 no Benfica, dirigiu depois algumas palavras a Bruno Lage, considerando que o treinador que deixou o clube na última noite, depois da derrota por 3-2 com o Qarabag, para a fase de liga da Liga dos Campeões, "precisa de fazer o luto".

"Olho para ele com imenso respeito e solidariedade. Passei pelo mesmo há pouco tempo. Ao Bruno [Lage] só respeito e desejo o melhor para a careira dele. Ele sabe que o meu regresso a Portugal não estava programado", expressou.

O técnico luso, de 62 anos, que esteve pouco mais de um ano na Turquia, comandou o 'Fener' em 62 jogos, que se saldaram por 37 vitórias, 14 empates e 11 derrotas, com 137 golos marcados e 71 sofridos.