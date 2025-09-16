Benfica recebe Qarabag com 'obrigação' de vencer

O Benfica estreia-se hoje na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol 2025/26, num jogo em que recebe os azeris do Qarabag (20:00), num ambiente de contestação ao treinador Bruno Lage.

A equipa volta a jogar no Estádio da Luz, poucos dias depois de empatar na I Liga com o Santa Clara (1-1), num jogo em que voltou a mostrar um futebol pobre, sendo incapaz de ir além de um empate e quando jogou boa parte do jogo em superioridade numérica.

Os 'encarnados' estão obrigados a vencer nesta primeira jornada da 'Champions', numa fase de liga em que terão como adversários, além do Qarabag, o Chelsea (fora), o Newcastle (fora), o Bayer Leverkusen (casa), o Ajax (fora), o Nápoles (casa), a Juventus (fora) e o Real Madrid (casa).

O jogo entre Benfica e Qarabag tem início marcado para as 20:00 no Estádio da Luz, com arbitragem do belga Erik Lambrechts.

Também na fase de liga da 'Champions', o Sporting, bicampeão português, joga na quinta-feira, dia em que recebe os cazaques do Kairat (20:00).