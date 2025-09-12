Homem que morreu no mar estava de férias no Porto Santo

O homem que esta tarde morreu no mar do Porto Santo, na zona do Porto dos Frades (Barbinha), é turista, de nacionalidade polaca, e encontrava-se a fazer praia naquela zona com um grupo de amigos.

Segundo foi possível apurar, o estrangeiro foi arrastado pela forte corrente e acabou por morrer.

O corpo do homem, um turista com cerca de 55 anos, foi avistado por um casal em terra, que alertou o 112.

Na sequência do alerta recebido pelas 15h36, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), a dar conta de um corpo a flutuar na água, deslocaram-se de imediato para o local tripulantes da Estação Salva-vidas do Porto Santo, elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Porto Santo e dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo.

À chegada ao local, os tripulantes da embarcação retiraram o cadáver da água para a marina do Porto Santo.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi activado, informou a Autoridade Marítima Nacional.