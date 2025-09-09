Rali do Porto Santo conta com 29 pré-inscritos

Foram já 29 os concorrentes que se pré-inscreveram para o Rali do Porto Santo, última prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira, que decorre nos dias 7 e 8 de Novembro.

"Este valor demonstra a recepção e interesse" que o evento promovido pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal do Porto Santo, tem recebido e suscitado junto da comunidade automobilística regional.

O período para pré-inscrições termina a 13 de Setembro e no rol de interessados em competir na Ilha Dourada faltam ainda muitos dos nomes que habitualmente disputam o campeonato madeirense de ralis. Tudo se conjuga para que o Rali do Porto Santo volte a ser uma grande festa de encerramento da temporada.

A pré-inscrição tem como objectivo garantir a informação necessária ao clube organizador e seus parceiros na grande operação logística que é levar a extensa caravana do campeonato regional de ralis até à Ilha Dourada. Visa também garantir aos concorrentes as condições mais favoráveis àquela deslocação.

O Rali do Porto Santo é a oitava e última prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira e introduzirá alterações relativamente à última edição do evento. O centro operacional mantém-se no Pavilhão Multiusos do Porto Santo, a prova será disputada em oito classificativas, disputadas nos dias 7 e 8 de Novembro, numa extensão total de 111,71 km, dos quais 59,63 são em percurso selectivo.

Toda a informação é veiculada e está disponível no site oficial do clube organizador, www.100ahoramadeira.org, bem como na página www.facebook.com/CA100aHora.