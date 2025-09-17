Festival Colombo começa hoje no Porto Santo

Começa esta quinta-feira, 18 de Setembro, o evento histórico na ilha Dourada, que atrai locais, madeirenses e turistas: o Festival Colombo.

O tradicional desembarque de Cristóvão Colombo está agendado para o final desta tarde, pelas 19h15, no Cais do Porto Santo. Será um espectáculo ao ar livre, apresentado no icónico areal, que celebra a epopeia marítima portuguesa e o navegador Colombo.

O momento contará com música, dança, teatro e a narração que evoca a coragem e o espírito de descoberta dos navegadores lusos.

Foto Arquivo

Com autoria e encenação de Miguel Vieira, o espectáculo conta com a participação especial de Vânia Fernandes e Luís Sousa, e um elenco composto por artistas madeirenses e portosantenses. A produção é da Associação Avesso e conta com a co-produção da Associação Cenas&limitadas. À saída da praia, o grupo visita a cidade.

Já no centro da Vila Baleira o tempo vai recuar até ao século XV para receber a comitiva de Cristóvão Colombo. O desfile pretende ser uma celebração da identidade da ilha.

Às 23h15 está previsto um momento de dança promovido pela Associação de Dança e Artes Recreativas SKazka.

Foto Arquivo

Já pelas 23h50 haverá um espectáculo de fogo.

Ainda hoje, se estiver pelo Porto Santo, poderá assistir a diversas actuações, como por exemplo de artistas circenses, musicais e animações de ruas.

Na Praça do Barqueiro pode contar com o concerto Zingary 3 Culturas, pelas 22h30, um momento repleto de canções, cantos e lendas que evocam a história de êxodos, ofícios, ritos, tradições culinárias, reis e amores impossíveis, ao longo dos séculos em que judeus, árabes e cristãos partilhavam a Península Ibérica.

O festival vai decorrer entre 18 e 21 de Setembro.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal

16h15 às 18h00 - O Madeira Impact Collective, programa SMARTIES for SMEs da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), liderado pela empresa Impact Collective e com a parceria da StartUp Madeira, vai ser oficialmente lançado hoje, num evento que pretende dar voz e ferramentas a iniciativas locais e internacionais, incluindo residentes estrangeiros e nómadas digitais, com foco em gerar mudanças sociais e ambientais positivas.

Conselho de Governo

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 18 de setembro e Dia Internacional da Igualdade Salarial:

1499 - Vasco da Gama entra em Lisboa no regresso da viagem à Índia.

1851 - É lançado o jornal The New York Times.

1865 - Inauguração do Palácio de Cristal, no Porto, projeto do arquiteto inglês Thomas Dillen Jones.

1928 - Voo inaugural do Graff Zeppelin.

1942 - É fundado o Atlético Clube de Portugal. Nasce da fusão do Carcavelinhos Football Club e o União Foot-ball Lisboa.

1943 - II Guerra Mundial. Os judeus de Minsk são massacrados em Sobibor.

1947 - É criada a CIA (Agência Central de Inteligência), pelo Presidente Harry Truman, no âmbito da nova Lei de Segurança Nacional dos Estados Unidos.

1970 - É fundado em Lisboa o MRPP - Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado, de inspiração maoista.

2008 - O banco britânico Lloyds TSB confirma a compra do seu rival Halifax Bank of Scotland (HBOS) por 12.200 milhões de libras (cerca de 15.372 milhões de euros), criando uma gigantesca entidade bancária.

2009 - Abre ao público, em Cascais, a Casa das Histórias de Paula Rêgo, com uma exposição temporária de obras da pintora portuguesa, radicada em Londres, Inglaterra. A primeira mostra inclui "obras icónicas" como "Life Painting" (1954), criada enquanto estudante da Slade School of Fine Art, em Londres, ou as mais recentes "A Filha do Polícia", "Avestruzes Bailarinas" e a célebre "Mulher Cão" (1994).

2010 - Realizam-se eleições parlamentares no Afeganistão, o segundo ato eleitoral depois da queda do regime talibã no final de 2001.

2013 - O argentino Lionel Messi torna-se o primeiro futebolista a conseguir quatro "hat-tricks" na Liga dos Campeões de futebol, em Barcelona, Espanha.

2014 - O ciclista alemão Jens Voigt bate o recorde do Mundo da hora, fixando-o em 51,115 quilómetros, no velódromo de Granges, na Suíça.

2019 - O Tribunal Constitucional declara inconstitucionais duas normas de alteração à lei da procriação medicamente assistida, após um pedido de fiscalização preventiva suscitado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

2020 - O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, é acusado, na operação Lex, de um crime de recebimento indevido de vantagem.

2022 - Portugal, campeão europeu e mundial, conquista a primeira edição da Finalíssima de futsal, ao vencer a Espanha, por 4-2, no desempate por penáltis, após uma igualdade a um golo, em Buenos Aires, Argentina.

