Flautista Adriana Ferreira dá masterclass no Consevatório

A flautista Adriana Ferreira - que está, pela primeira vez, na Região a convite da Orquestra Clássica da Madeira - realizou esta tarde, uma masterclass de flauta, direcionada aos alunos, professores e demais interessados no Salão Nobre do Conservatório, sob a coordenação do director artístico da Orquestra, o violinista Norberto Gomes.

Adriana Ferreira é detentora de uma carreira internacional extraordinária. Com um percurso como flautista de orquestra, tem vindo a integrar destacadas orquestras da actualidade: como flautista principal na Orquestra Filarmónica de Roterdão e na Orquestra Nacional de França, em Paris. A artista passou também: pela Mahler Chamber Orchestra, Orquestra de Câmara da Europa, Orquestra da Rádio KBS de Seoul, Filarmónica da Scala de Milão, Les Dissonances, Orquestra da Rádio Finlandesa, entre outras.

Como solista, Adriana Ferreira apresentou-se com: a Sun Symphony de Hanoi, Orquestra Filarmónica de Bogotá, Orquestra de Porto Alegre, Orquestra Gulbenkian, Orquestra Metropolitana de Lisboa, Orquestra da Extremadura, Orquestra de Câmara de Colónia, Orquestra de Câmara do Kremlin, Orquestra de Câmara de Genebra e Orquestra Sinfónica de Odense.

No presente é flautista principal da Orquestra da Academia Nacional de Santa Cecília, em Roma.

Esta masterclass é uma das iniciativas que está integrada na parceria entre a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (na qualidade de gestora da Orquestra) e o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, que se estende desde ano de 2013 e tem proporcionado o encontro entre os artistas convidados da Orquestra e os jovens músicos.

"De uma forma indelével, tem influenciado e consubstanciado a formação artística que já por si tem revelado excelentes resultados advindos do forte e focado investimento na formação nesta área", sublinha Norberto Gomes.

A flautista Adriana Ferreira irá actuar juntamente com a Orquestra Clássica da Madeira no próximo sábado, dia 20 de Setembro, às 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, no âmbito do protocolo entre a ANSA e a ALRAM, integrado na Iniciativa “Parlamento Mais Próximo”.