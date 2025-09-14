Novo projecto do IPO de Lisboa dá voz a doentes, cuidadores e famílias

O Instituto Português de Oncologia de Lisboa lança na segunda-feira as "Conversas no IPO", uma iniciativa aberta à comunidade que convida doentes, cuidadores, familiares e profissionais de saúde a partilhar dúvidas, experiências e sugestões.

"Ouvir quem passa por estes processos é importantíssimo", disse à agência Lusa a provedora do utente do IPO de Lisboa, Graça Freitas, realçando a importância deste projeto de promoção da saúde e literacia para promover uma maior proximidade à comunidade e apoiar as pessoas com doença oncológica e cuidadores no seu percurso.

A primeira sessão das "Conversas no IPO", que terão periodicidade bimestral, arranca simbolicamente no Dia do Serviço Nacional de Saúde, que este ano assinala 46 anos, e terá como tema os apoios sociais disponíveis para doentes oncológicos.

"Estas conversas servem para nos aproximarmos da comunidade, para juntar vontades, pessoas e instituições que possam fazer duas coisas importantes: ajudar e apoiar sempre os doentes, que estão no centro das nossas preocupações, mas também apoiar o IPO para que possa cuidar melhor" nas vertentes clínica e da recuperação, mas também no plano emocional, explicou Graça Freitas.

A antiga diretora-geral da Saúde salientou que o diagnóstico de uma doença oncológica é um momento "altamente traumático" e que muitas vezes os doentes desconhecem os recursos que têm ao seu dispor.

"A dor física, a dor da alma, o medo, acabam por tornar as pessoas menos capazes de se orientarem e precisam de apoio. Às vezes não são apoios oncológicos, extraordinariamente relevantes, mas são apoios de todos os que estamos à volta", sublinhou.

A médica salientou que há doentes que desconhecem os recursos que têm à sua disposição. "Já encontrei casos que só descobrem esses recursos já na fase até da alta, quando já passaram por uma situação às vezes pesada", contou.

Daí a importância destas conversas "para empoderar os doentes, a família, os cuidadores, desde o primeiro dia", para que conheçam os seus direitos, como o acesso a uma segunda opinião médica, os seus deveres e os recursos disponíveis, mas também para pedir à comunidade que ajude o IPO na sua missão.

Graça Freitas reforçou não são apenas doentes, são pessoas com doença oncológica, em que todas as ajudas são importantes.

"E estas conversas são para isso, para todos podermos sentir, dizer, pensar, dar sugestões de como é que podemos ajudar os nossos doentes e como é que a comunidade pode participar nessa ajuda e pode também ajudar o IPO", sustentou.

Graça Freitas partilhou a sua ligação pessoal ao IPO, não apenas enquanto médica e diretora-geral da Saúde, mas também como doente oncológica.

"Tive alta há pouco tempo, estou muito satisfeita", confessou, contando que conhece bem o percurso do doente: "Sei as coisas que foram muito positivas e facilitadoras e as que foram mais difíceis".

Disse que essa vivência lhe conferiu "uma total empatia" com o que se passa dentro do IPO, tanto do lado dos doentes como dos profissionais.

"Os profissionais do IPO também merecem uma palavra de estímulo e de agradecimento, porque estão lá todos os dias para apoiar, dentro das suas capacidades, os doentes, a família dos doentes e os cuidadores", enalteceu.

Na sua função como provedora do utente, Graça Freitas disse querer ser "a voz dos doentes", ajudando a resolver problemas e apoiando "todas as soluções" em benefício dos doentes, das suas família e dos cuidadores que "sofrem neste percurso".

Por isso deixou o convite: "Qualquer pessoa que tenha vontade de conhecer melhor o IPO, de partilhar a sua experiência, de dar uma sugestão, pôr uma dúvida ou simplesmente ouvir, pode vir conversar connosco".