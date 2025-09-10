Quinteto de Sopros 'Atlântida' dá concerto amanhã no REID's Palace

O Quinteto de Sopros 'Atlântida' da Orquestra Clássica da Madeira apresenta amanhã, 11 de Setembro, um concerto de música de câmara, pelas 21h30, no Reid´s Palace A Belmond Hotel.

Para este concerto, o Quinteto de Sopros 'Atlântida' irá interpretar quatro obras: 'Divertimento' do austríaco W. A. Mozart, considerado um dos maiores nomes da música erudita, e um dos compositores mais importantes da história da música clássica; 'Three Shanties for Wind Quintet', escritos em 1943 pelo britânico Malcolm Arnold, trata-se de uma das obras para quinteto mais conhecidas, devido à escrita imaginativa e às interpretações peculiares do compositor, pois proporcionam tanto divertimento para o ouvinte quanto para o músico; 'Walking Tune' do australiano Percy Grainger, considerado como um músico inovador por ter antecipado muitos estilos de músicas do século XX muito antes de serem escritas por outros compositores; e 'Bill Holcombe - Selections from Porgy and Bess' do norte-americano George Gershwin um dos compositores americanos mais importantes e populares de todos os tempos que escreveu principalmente para o teatro musical da Broadway, e escreveu também obras orquestrais e para piano.

Contamos com a vossa presença que, como sempre, temos o maior gosto em tocar para vós com a alegria e a energia que nos é caraterística Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira

Para os interessados, os ingressões estão à venda por 20 euros (preço único) e podem ser adquiridos na recepção do Reid´s Palace A Belmond Hotel.