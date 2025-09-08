Aluna do Conservatório escolhida para masterclass com soprano Carmen Giannattasio
A jovem soprano Susana Gomes, aluna do Conservatório - Escola das Artes da Madeira, da Classe do Professor Alberto Sousa, foi selecionada pela Figaro Opera Society para participar na masterclass de canto lírico, que será ministrada pela soprano italiana Carmen Giannattasio.
A aula terá lugar no Teatro Garibaldi, em Avola, na Sicília, de 25 a 27 de Setembro.
A sua deslocação será apoiada pela Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira), através do programa "Iniciativas Complementares à Formação de Jovens Músicos 2025" que conta com o financiamento do Banco BPI / Fundação "la Caixa".
Sobre Susana Gomes
A soprano Susana Gomes nasceu, em 2008, no Funchal.
A sua paixão pela música, revelou-se desde muito cedo, tendo iniciado os seus estudos musicais aos 9 anos no Conservatório Escola das Artes da Madeira (CEAM), na classe de clarinete com o professor José Barros. Aos 13 anos, iniciou o estudo do canto com o professor Alberto Sousa, tendo concluído aos 15 anos o curso básico de instrumento com nota máxima e distinção.
Em 2024, ingressou no curso profissional de instrumentista do Conservatório Escola das Artes da Madeira, onde actualmente frequenta o 2.º ano da classe de canto, sob a orientação do professor Alberto Sousa.
Ao longo destes anos de aprendizagem, a jovem soprano destacou-se com êxito em diversas apresentações, incluindo momentos performativos, audições, concertos e concursos a solo.
No Concurso Nacional Luiz Peter Clode, alcançou os 3.º e 1.º prémios na categoria de Solista – Canto, nas edições de 2022, 2023 e 2024.
Em 2023, participou na XIV edição do Concurso Nacional de Canto, alcançando o 2º lugar ex-áqueo na categoria E. Em 2024, na XV edição deste Concurso, foi premiada com o 1º lugar na categoria D.
Em 2022, apresentou-se a solo na Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos, onde interpretou repertório português. No ano seguinte em 2023, participou no Estágio da Orquestra Sinfónica do CEAM, estreando os papeis de Luana e Mãe Natureza do musical Cantata Intemporal. No mesmo ano, cantou a solo com a Banda da Zona Militar da Madeira onde foi interpretado um vasto repertório.
Mais recentemente, Susana Gomes actuou a solo, no passado dia 17 de Maio com a Orquestra Clássica da Madeira como uma das laureadas do Concurso Nacional Luiz Peter Clode 2024 do Conservatório - Escola das Artes da Madeira.