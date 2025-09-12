IPTL dá início ao ano lectivo com prova de orientação

O Instituto Profissional de Transportes e Logística (IPTL) assinalou, esta semana, o arranque oficial do ano lectivo 2025/2026 com uma actividade conjunta de prova de orientação que reuniu todas as turmas daquela instituição de ensino.

O ponto de encontro foi a sede do IPTL, onde os discentes se concentraram para o início da jornada. Seguiu-se uma caminhada saudável, que permitiu momentos de convívio e integração entre estudantes de diferentes cursos e anos, culminando no Parque de Santa Catarina, cenário escolhido para o desafio de orientação.

"Mais do que uma actividade desportiva, a iniciativa marcou simbolicamente o espírito de equipa, colaboração e resiliência que o IPTL valoriza no processo de ensino-aprendizagem, incentivando desde já os estudantes a encarar o novo ano com motivação e energia renovada", destaca a Direção do IPTL em comunicado de imprensa.

O IPTL é um estabelecimento de ensino e formação, constituído em 2007, que iniciou a sua actividade no ano letivo 2008/2009.

Com o cariz de instituição de natureza privada, desenvolve as suas actividades culturais, científicas, tecnológicas e pedagógicas sobre a tutela da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e certificação do Instituto para a Qualificação, IP-RAM.

O IPTL, está igualmente habilitado, no âmbito do protocolo celebrado com a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), para a formação destinada à marinha de comércio e pescas, náutica de recreio e Convenção STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers).