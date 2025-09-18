Dançando com a Diferença dinamiza workshop 'Corpo Cena: O que te move?'

'Corpo Cena: O que te move?' é o nome do próximo workshop promovido pela companhia Dançando com a Diferença, que decorrerá de 29 de Setembro a 3 de Outubro, entre as 14 e as 18 horas, no estúdio da companhia, localizado no Armazém do Mercado, no Funchal.

Aberta a toda a comunidade, a formação será conduzida pela artista multidisciplinar Vanessa Garcia, que vive entre Portugal e Brasil e desenvolve projectos cénicos para diversas instituições culturais.

A proposta é "explorar consciência corporal, improvisação, anatomia, presença, musicalidade e dramaturgia do movimento, convidando os participantes a experienciar o corpo como potência criativa".

“Por meio da consciência corporal, da improvisação, da musicalidade e da dramaturgia do movimento, propomos uma investigação sensível sobre aquilo que nos move, tanto por dentro quanto por fora”, explica Vanessa Garcia citada em nota de imprensa.

De carácter vivencial e processual, o workshop aborda o corpo como "arquivo de experiências e território de linguagem, expressão e poética, a partir da percepção consciente da anatomia".

A formação contará ainda com a participação da cantora, violonista e compositora Carolina Zingler, que tocará ao vivo em cada encontro.

“Trabalharemos a musicalidade dos corpos, não apenas no sentido rítmico, mas como afinação entre gesto e escuta, como forma de perceção expandida. Que ritmo nasce de um corpo que escuta? Que movimento é possível a partir do som que nos atravessa?”, acrescenta Vanessa Garcia.

Para participar, basta enviar um e-mail para [email protected] ou contactar o número 927 069 966.

Sobre a formadora

Vanessa Garcia é actriz, directora, coreógrafa, percussionista e pesquisadora das artes do corpo. Actua na intersecção entre dança, teatro, música e performance, com foco em criação autoral e dramaturgia física.

É licenciada em Interpretação pelo TEPA (Porto Alegre) e em Dança pela Faculdade Angel Vianna (Rio de Janeiro).

Recebeu o Prémio Açorianos de Melhor Atriz (2011) e foi indicada ao Prémio APTR pela direcção de movimento do espectáculo BU!.