AREAM organiza workshop online do projecto MAESHA

A Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira (ARAEM) realiza, no dia 18 de Setemnbro, pelas 9h30, um workshop, em formato online, sobre o projecto MAESHA.

O evento será apresentado em inglês e transmitido ao vivo, permitindo a participação de qualquer pessoa, independentemente da sua localização geográfica.

O projecto MAESHA, co-financiado pela União Europeia através do Programa Horizonte 2020, tem como objectivo promover a inovação e o desenvolvimento sustentável em várias áreas, com especial enfoque em tecnologias verdes, eficiência energética, economia circular e sistemas de gestão inteligente.

O workshop é gratuito e a inscrição pode ser efectuada através do seguinte deste link.