Coligação 'Mais Santa Cruz' promete reforço de apoio ao Juventude de Gaula

A coligação 'Mais Santa Cruz' visitou o Complexo Desportivo de Gaula para conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelo Clube Sport Juventude de Gaula, uma instituição que celebrou recentemente o seu 35.º aniversário.

Durante a visita, Saturnino Sousa, candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz pela coligação PSD/CDS-PP, destacou a importância da instituição desportiva local. O candidato referiu-se ao clube como "uma das referências desportivas do concelho e da Região Autónoma da Madeira", prometendo maior apoio caso seja eleito.

A coligação realçou o papel fundamental que o Juventude de Gaula desempenha tanto a nível social como desportivo na comunidade. Entre as actividades mais relevantes da instituição, foi destacada a formação oferecida nas diversas modalidades desportivas, bem como a organização do torneio Gaula CUP.

Este torneio assume particular importância por envolver cerca de mil jovens e respectivas famílias, "constituindo-se como um grande embaixador do concelho e da própria Região", como foi sublinhado durante a visita.

Saturnino Sousa assumiu o compromisso de valorizar ainda mais os projectos que contribuem para o bem-estar da população de Santa Cruz. "Fica desde já o nosso compromisso, porque é tempo de avançar, de darmos mais e melhores apoios ao Juventude de Gaula e a todas a instituições desportivas do concelho de Santa Cruz, que tudo têm feito pela nossa população e para que Santa Cruz um concelho cada vez melhor para viver", declarou o candidato.