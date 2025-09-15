Saturnino Sousa pretende requalificar toda a rede de águas de Santa Cruz

O candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz, pela coligação PSD/CDS-PP, está preocupado com o estado de degradação da rede de água potável e com os constantes cortes que afectam a população das cinco freguesias do concelho de Santa Cruz. Saturnino Sousa fala de um problema recorrente, em especial na freguesia do Caniço, para o qual é preciso dar uma resposta urgente.

Em nota emitida à imprensa, refere que a rede de águas apresenta duas fragilidades, em Santa Cruz. Por um lado, é antiga, “e por isso muito suscptível a avarias e a ruturas”, e por outro “não está dimensionada para conseguir dar uma resposta adequada ao crescimento populacional e habitacional”.

Como solução, Saturnino Sousa apresenta uma proposta que passa pela “requalificação da rede de águas municipal”, mas para que os munícipes não fiquem sem resposta até à conclusão dos trabalhos, o líder da coligação Mais Santa Cruz vai “criar um piquete de serviço permanente, 24 horas, para atender a todas as situações que forem surgindo”.

Saturnino Sousa diz que as pessoas não podem continuar a ser prejudicadas, por isso diz que é “tempo de dar mais qualidade de vida às pessoas”, e essa qualidade de vida, também, passa pela renovação, que é fundamental, da rede de água potável de todo o concelho de Santa Cruz.