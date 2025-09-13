Pedro Diniz promete transporte eléctrico gratuito para reduzir trânsito em Santa Cruz

O socialista Pedro Diniz anunciou hoje publicamente a sua candidatura à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz.

Durante a apresentação, realizada no centro da cidade de Santa Cruz, o candidato socialista afirmou que, ao longo de mais de 50 anos, o concelho tem estado refém de um poder que “pouco mudou de rosto”. Referiu ainda que, depois do PSD, é agora o JPP que se comporta “como se o futuro fosse apenas a repetição do passado”.

Pedro Diniz tem como objectivo “romper com as décadas de atraso a que o concelho tem estado votado pelas mãos do PSD e do JPP, devolver aos santa-cruzenses a dignidade que merecem e construir soluções reais para o futuro”.

“É tempo de ousarmos sonhar diferente e escrevermos juntos uma nova história”, desafiou, salientando que Santa Cruz “merece mais e não pode continuar refém da indecisão ou da falta de ambição de quem tem governado sem mudar verdadeiramente a vida das pessoas”.

De acordo com o socialista, os executivos anteriores “falharam”, já que, “apesar de terem tido tempo e meios, não tiveram vontade nem visão”.

O socialista defende que o concelho precisa de uma mudança urgente e de uma alternativa “séria” que “só pode acontecer com o PS”.

“Somos a única força capaz de romper com décadas de atraso, de devolver dignidade às pessoas, de construir soluções reais para o futuro. Temos uma equipa jovem e experiente, ligada ao concelho, com provas dadas de dedicação e de competência. Temos a energia da renovação e a seriedade de quem sabe governar”, afirmou, acrescentando que “é hora de virar a página e de devolver esperança a Santa Cruz, com uma governação próxima e transparente”.

Pedro Diniz que melhorias na habitação, visto que os jovens não conseguem viver onde nasceram e muitas famílias não têm casa, quer também resolver o problema do trânsito, assumindo o compromisso de, “nos primeiros 100 dias de governação, lançar o projecto ‘StaCruz eBUS’, garantindo um transporte eléctrico municipal gratuito que “vai aproximar pessoas, reduzir filas e dar mobilidade real ao concelho”.

A um outro nível, o candidato à presidência da autarquia considerou inaceitável que, em pleno século XXI, haja famílias que continuem sem acesso à rede de saneamento básico e que o emissário dos Reis Magos continue a manchar o mar, colocando em causa a saúde pública.

A Cultura surge também como uma das prioridades da candidatura socialista, que critica o abandono a que o sector tem sido votado. Para a Camacha, Pedro Diniz propõe a criação do Museu do Vime, do Artesanato e do Folclore, enquanto em Santa Cruz pretende avançar com um Centro de Artes e Espetáculos, um espaço moderno e aberto, pensado para valorizar os artistas locais, atrair eventos de referência e projectar o concelho no mapa cultural da Madeira, de Portugal e da Europa."

O PS quer também criar um regulamento claro e justo de apoio ao desporto e ao movimento associativo e investir no parque desportivo municipal.

Na área social, o candidato chamou a atenção para a realidade difícil de “muitos idosos isolados, famílias vulneráveis e cidadãos sem resposta adequada da autarquia”, compromete-se a assegurar “maior proximidade, respostas céleres e dignidade”. Nesse sentido, anunciou a criação da Provedoria do Munícipe, como canal directo de voz para a população, e o reforço dos apoios destinados aos mais frágeis."

Na ocasião, o socialista fez questão de homenagear quatro personalidades que considera pilares estruturantes da sua candidatura: José António Nunes, Aura Nunes, Isabel Aguilar e Gil França.

Por seu turno, o presidente do PS-Madeira afirmou que o PS e Pedro Diniz são a solução para Santa Cruz, salientando que esta candidatura pretende ser a voz de todos os santa-cruzenses que não se reveem na atual e anteriores governações do município.

Paulo Cafôfo referiu que Santa Cruz tem perdido oportunidades neste “pingue-pongue entre o JPP e o PSD”, evidenciando que, “particularmente nos últimos 12 anos, a autarquia foi liderada pelo JPP, mas esta governação desiludiu e defraudou as expetativas dos santa-cruzenses”.