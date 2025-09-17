Élia Ascensão nega atrasos e promete revisão "equilibrada" do PDM de Santa Cruz

A candidata do Juntos pelo Povo (JPP) à Câmara de Santa Cruz, Élia Ascensão, assegurou hoje que a revisão do Plano Director Municipal (PDM) está a decorrer dentro dos prazos para que este documento seja "um instrumento com benefícios reais para o desenvolvimento sustentável e o ordenamento do território".

“A Câmara Municipal de Santa Cruz, sob a gestão JPP, tem trabalhado em estreita colaboração com todas as partes envolvidas para garantir que o novo PDM seja um instrumento capaz de responder aos desafios atuais e futuros do concelho, promovendo um crescimento harmonioso e equilibrado”, afirmou a candidata durante uma acção de campanha.

Élia Ascensão criticou a forma como os adversários políticos têm abordado o tema em período eleitoral, acusando-os de “falsidades e demagogia” e de usar o PDM como “pedra de arremesso político”.

Sobre a polémica em torno do Hotel Vila Galé, levantada recentemente pelo PSD, a candidata esclareceu que o empreendimento “não apresenta qualquer irregularidade” face ao PDM de 2004, já "os empreendimentos turísticos são actividades admissíveis na classe de espaço urbano e espaços urbanizáveis", tal como definido na legislação.

"Portanto, o facto de o hotel não estar nominalmente identificado no PDM não constitui uma falha, mas sim o cumprimento do enquadramento legal que rege a elaboração e a aplicação destes planos de ordenamento do território", sustenta a autarca recandidata.

A dirigente do JPP recordou ainda que, durante anteriores executivos do PSD, “foram gastos centenas de milhares de euros numa revisão do PDM que acabou por resultar num CD em branco”, garantindo que, sob a gestão do seu partido, a marca é “trabalhar efetivamente e não fingir que se trabalha”.

Élia Ascenção destacou também que a revisão do PDM deu um passo importante no dia 9 de Setembro, com a primeira reunião da Comissão Consultiva de Acompanhamento, que marcou a conclusão da segunda fase do processo. O documento segue agora para aprovação em instâncias superiores.

Além disso, assegurou que todas as sugestões apresentadas pelos munícipes estão a ser analisadas pela equipa técnica. “A transparência e a participação pública são essenciais. O facto de a Câmara ter considerado as propostas dos cidadãos mostra o nosso compromisso com um futuro mais inclusivo e participativo para Santa Cruz”, concluiu.