Maria Teresa Nascimento é distinguida em homenagem internacional da ABRAPLIP

A professora Maria Teresa Nascimento, docente da Universidade da Madeira (UMa), foi recentemente distinguida pela Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa (ABRAPLIP), numa cerimónia que reconheceu o seu contributo para a investigação, divulgação e valorização da literatura portuguesa no panorama académico internacional.

A distinção foi atribuída durante o XXX Congresso Internacional da ABRAPLIP, que decorreu na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, entre 1 e 5 de Setembro. A sessão de homenagem reuniu professores, investigadores e representantes institucionais, celebrando a cooperação académica e cultural entre o Brasil e Portugal.

Com cerca de seis décadas de existência e juridicamente constituída desde 1992, a ABRAPLIP congrega professores e investigadores de literatura portuguesa no Brasil. A associação promove a cooperação científica através de congressos, publicações e atividades culturais, com o objetivo de fortalecer os estudos literários e a difusão da língua e da literatura portuguesa.

Durante o século XXI, a ABRAPLIP tem percorrido diferentes regiões do território brasileiro, realizando congressos em todas as grandes regiões do país: Norte (Manaus/2015 e Belém/2019), Nordeste (Salvador/2009 e São Luís/2011), Centro-Oeste (Campo Grande/2013), Sudeste (Niterói/2005, São Paulo/2007, Rio de Janeiro/2021 e São Carlos/2023) e Sul (Santa Maria/2001 e Curitiba/2003 e 2017).

Investigação pioneira sobre literatura madeirense

Maria Teresa Nascimento tem dedicado a sua carreira ao ensino e à investigação na área da literatura portuguesa, com especial destaque para o património literário madeirense. Nos últimos três anos, a docente consolidou a sua produção científica com trabalhos de referência, conforme salienta a UMa.

Entre as suas obras mais significativas destaca-se a primeira publicação actualizada e anotada de 'Insulana', a epopeia de Manoel Tomás de 1635, que celebra o descobrimento da Madeira e o sucesso dos seus capitães donatários. As duas edições publicadas por Maria Teresa Nascimento, em 2023 e 2024, constituem um contributo determinante e pioneiro para trazer à contemporaneidade a memória da gesta épica da ilha e das suas gentes.

Em 2024, a investigadora publicou ainda 'Percursos do Diálogo. Corpus Descritivo', obra que representa o culminar de quase duas décadas de investigação dedicada à identificação das obras de literatura portuguesa do século XIX em diálogo.

Para 2025, está prevista a publicação do estudo e reedição de 'Inês de Castro', de Maximiliano de Azevedo, importante dramaturgo madeirense, com a chancela da Comissão para a Comemoração dos 500 anos do nascimento de Camões.

"A homenagem da ABRAPLIP permite sublinhar não apenas o mérito da produção académica da professora da Universidade da Madeira, mas também o impacto da sua atividade na formação de novas gerações de estudantes e investigadores", conclui o comunicado da UMa.