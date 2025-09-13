Ferida alemã internada no Santa Maria transferida para o seu país

Uma ferida alemã do acidente com o elevador da Glória que estava internada no Hospital Santa Maria, em Lisboa, foi transferida para a Alemanha, disse hoje à Lusa uma fonte oficial da instituição.

Segundo a Unidade Local de Saúde (ULS) de Santa Maria, a cidadã alemã ferida foi transferida na sexta-feira para o seu país de origem, na sequência de uma recuperação favorável.

Do total dos oito feridos que o Hospital de Santa Maria recebeu no dia do acidente com o elevador, apenas se mantém "uma senhora nos cuidados intensivos, mas estável e com evolução favorável", disse à Lusa a mesma fonte.

Na sexta-feira, a ULS São José também anunciou que um ferido do acidente no elevador da Glória que estava internado nos cuidados intensivos do hospital São José, e cuja situação clínica já se encontrava estabilizada, foi transferido para uma unidade de saúde no seu país de origem (Alemanha).

No Hospital de São José continua internada uma pessoa que também ficou ferida no acidente que aconteceu em 03 de setembro, que se encontra em situação estável.

No Hospital de São Francisco Xavier continuam duas pessoas em cuidados intensivos, uma mulher sul-coreana e uma jovem portuguesa que entrou em estado crítico, enquanto outra mulher ferida já transitou para a enfermaria.

No Hospital Amadora-Sintra está ainda internada na ortopedia uma mulher que foi transferida do São José nos dias seguintes ao acidente, mas que deverá ter alta nos próximos dias, referiu fonte hospitalar.

O elevador da Glória, sob gestão da Carris (sob a tutela do município), descarrilou no dia 03 de setembro, num acidente que provocou 16 mortos e cerca duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades, e que está a ser investigado.