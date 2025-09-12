Madeira Camerata actua na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta no próximo sábado, 13 de Setembro, pelas 18 horas, um concerto da sua orquestra de cordas Madeira Camerata, na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia (Hospício), sob direcção do violinista Norberto Gomes.

O programa promete levar o público numa 'viagem musical' entre o período barroco e o moderno, com obras de Pachelbel, Bach, Händel, Vivaldi, Rui Soares da Costa e um arranjo de S. Aslamasyan sobre peças de Komitas.

Criada em 1997, a Madeira Camerata já representou a Região Autónoma da Madeira em diversos festivais internacionais e tem como missão interpretar repertório para orquestra de cordas, dando também destaque à música portuguesa.

Os bilhetes têm o custo de 15 euros, com descontos para crianças e jovens, e estão disponíveis na Loja Gaudeamus (Colégio dos Jesuítas) e, no próprio dia, a partir das 17 horas, na entrada da Capela da Fundação.

Os alunos do Conservatório podem assistir gratuitamente, mediante apresentação do cartão de estudante.

PROGRAMA

Johann Pachelbel [1653 - 1706] · Cânone

Johann Sebastian Bach [1685 - 1750 ] · Ária da Suite em Ré

Georg Friedrich Händel [1685 - 1759] / arr. de S. Aslamasyan [1897 - 1978] · Passacaglia

António Vivaldi [1678 - 1741] · Concerto Alla Rustica em Sol maior RV.151

Rui Soares da Costa [n 1958] - Homenagem

Komitas [1869 - 1935] / arr. de S. Aslamasyan [1897 - 1978] . Três Peças

MÚSICOS

Norberto Gomes • Violino

Olena Soldatkina • Violino

Nshan Chalikyan • Violino

Parandzem Khachkalyan • Violino

Valeriy Perzhan • Violino

Edina Tenki • Violino

Volodymyr Petryakov • Viola

Francisco Caldeira - Viola

Marina Gyumishyan • Violoncelo

Iryna Bandura • Violoncelo

Gabor Bolba • Contrabaixo