Madeira Camerata actua na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia
A Orquestra Clássica da Madeira apresenta no próximo sábado, 13 de Setembro, pelas 18 horas, um concerto da sua orquestra de cordas Madeira Camerata, na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia (Hospício), sob direcção do violinista Norberto Gomes.
O programa promete levar o público numa 'viagem musical' entre o período barroco e o moderno, com obras de Pachelbel, Bach, Händel, Vivaldi, Rui Soares da Costa e um arranjo de S. Aslamasyan sobre peças de Komitas.
Criada em 1997, a Madeira Camerata já representou a Região Autónoma da Madeira em diversos festivais internacionais e tem como missão interpretar repertório para orquestra de cordas, dando também destaque à música portuguesa.
Os bilhetes têm o custo de 15 euros, com descontos para crianças e jovens, e estão disponíveis na Loja Gaudeamus (Colégio dos Jesuítas) e, no próprio dia, a partir das 17 horas, na entrada da Capela da Fundação.
Os alunos do Conservatório podem assistir gratuitamente, mediante apresentação do cartão de estudante.
PROGRAMA
Johann Pachelbel [1653 - 1706] · Cânone
Johann Sebastian Bach [1685 - 1750 ] · Ária da Suite em Ré
Georg Friedrich Händel [1685 - 1759] / arr. de S. Aslamasyan [1897 - 1978] · Passacaglia
António Vivaldi [1678 - 1741] · Concerto Alla Rustica em Sol maior RV.151
Rui Soares da Costa [n 1958] - Homenagem
Komitas [1869 - 1935] / arr. de S. Aslamasyan [1897 - 1978] . Três Peças
MÚSICOS
Norberto Gomes • Violino
Olena Soldatkina • Violino
Nshan Chalikyan • Violino
Parandzem Khachkalyan • Violino
Valeriy Perzhan • Violino
Edina Tenki • Violino
Volodymyr Petryakov • Viola
Francisco Caldeira - Viola
Marina Gyumishyan • Violoncelo
Iryna Bandura • Violoncelo
Gabor Bolba • Contrabaixo