A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria assinalou o Dia Internacional da Democracia com uma iniciativa que recebeu, na sede da Junta, uma turma de 8.º ano da Escola Bartolomeu Perestrelo, refere aquela entidade, em nota à imprensa.

Os alunos, acompanhados por um professor, participaram numa conversa aberta sobre liberdade, cidadania e participação cívica que sublinhou a importância do envolvimento dos mais jovens no futuro da democracia.

O presidente da Junta, Pedro Araújo, conduziu a sessão de forma interativa, incentivando os alunos a refletirem sobre o significado de democracia, destacando valores como a liberdade, a igualdade, o respeito e a responsabilidade. Explicou ainda o papel das Juntas de Freguesia como primeiro nível de poder local e como "a casa da democracia no Imaculado", sublinhando que a democracia deve praticar-se no dia a dia.

Durante a sessão, foram recordados os tempos da ditadura em Portugal antes de 1974, um período marcado pela censura e pela repressão da liberdade de expressão, contrastando com a realidade atual, onde os cidadãos são livres de participar, votar e emitir a sua opinião.

A conversa apresentou exemplos do trabalho da Junta, como o Kit do Bebé ou a Assembleia de Freguesia Jovem, sublinhando que democracia exerce-se também através da resolução de problemas locais, do apoio às famílias e da promoção da cultura, educação e desporto.

No final, Pedro Araújo felicitou “os alunos pela sua participação ativa, interesse e espírito crítico demonstrado durante a sessão”, destacando que “investir nos jovens é investir num futuro mais consciente, participativo e solidário”.

O encontro terminou num ambiente descontraído, com um lanche partilhado na zona exterior da sede da Junta, que permitiu prolongar o convívio e consolidar a mensagem de proximidade, abertura e valorização da participação cívica.

