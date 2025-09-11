Chega denuncia abandono da Freguesia de Santa Maria Maior

A candidatura do Chega à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, liderada pelo gestor José Branco, denunciou hoje o estado de abandono, insegurança e degradação que atinge a freguesia e compromete a qualidade de vida dos seus moradores. Habitação degradada, ruas sem condições, insegurança crescente e insalubridade são problemas diários que o poder político instalado tem preferido ignorar.

“Santa Maria Maior foi esquecida pela Câmara e pelo Governo Regional. As pessoas vivem em casas sem condições, em ruas sem passeios, cercadas pela criminalidade e pelo medo. CHEGA para este abandono! É hora de devolver dignidade aos moradores desta freguesia.” José Branco

A candidatura aponta, em nota à imprensa, os principais problemas identificados: Habitação: edifícios degradados, risco de desabamento, proliferação de pragas e falta de manutenção; Mobilidade pedonal: ruas sem passeios, trajetos perigosos para crianças e idosos; Insegurança: assaltos, vandalismo e tráfico à vista de todos, sem resposta eficaz das autoridades; Espaço público: bairros abandonados, lixo acumulado e ausência de fiscalização.

José Branco, enquanto cabeça-de-lista à Junta, propõe soluções concretas: Plano urgente de recuperação habitacional, com prioridade para famílias em maior risco social; Reforço imediato da segurança pública, com maior presença policial e combate sem tréguas ao tráfico e à criminalidade: Requalificação dos passeios e acessos pedonais, garantindo segurança para todos; Fiscalização e limpeza regular dos espaços públicos, devolvendo orgulho e dignidade à freguesia.

A candidatura do Chega em Santa Maria Maior assume o compromisso de lutar sem descanso por esta freguesia, rompendo com a política do abandono e devolvendo voz e poder às pessoas. "Chega para o esquecimento. Chega para a degradação. Santa Maria Maior merece mais".