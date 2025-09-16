VI Homenagem às Migrações festeja a diversidade cultural no Funchal

A ADNM – Associação Diáspora no Mundo realiza, na próxima sexta-feira, às 20 horas, no auditório do Jardim Municipal do Funchal, a sexta edição da Homenagem às Migrações, um evento que "exalta a riqueza da diversidade cultural presente na Madeira".

Enrique Barrios de Espanha e Roberto Music do Equador são os dois artistas internacionais que se juntam às mais de dez representações das comunidades estrangeiras que vivem na ilha, um espectáculo que reunirá tradições, danças e músicas de diferentes países, reforçando o papel das migrações na construção de uma sociedade mais plural e inclusiva.

A apresentação ficará a cargo dos artistas intercontinentais Sandra & Ricardo, acompanhados pelos seus músicos, que darão voz e alma a uma noite que promete emocionar e unir.

“A Homenagem às Migrações é um tributo vivo às comunidades que fazem da Madeira um espaço de encontro, diálogo e respeito. Mais do que um espetáculo, é uma celebração da humanidade e da força da diversidade cultural”, afirma Lúcia Gomes, presidente da ADNM.

Entre os países representados também estarão Brasil, Cuba, Ucrânia, Venezuela, Egito, Estados Unidos, República Dominicana, Guiné-Bissau e México, numa noite vibrante de cores, sons e expressões artísticas, que inclui atuações de grupos e artistas como Bachata in Madeira, Baile Histórico, El Corazón Mariachi, Resenha do Chel, Grupo de Danças da Casa do Povo de São Martinho, Belly Dance Madeira, Open Dance Madeira, Lilia Silva e Kátia Casimiro.

Com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e da Fundação INATEL, o evento é de entrada livre.