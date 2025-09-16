Rui Marques acusa Célia Pessegueiro “de tirar dividendos nos bastidores”

“É lamentável que as pessoas recorram a tudo e mais alguma coisa por desespero e apenas com o objetivo de ganhar as Eleições e que, em vez de estarem preocupadas em trabalhar pelo concelho e por todos aqueles que aqui vivem, gastem dinheiro e tempo a tentar boicotar o trabalho e a vontade dos outros”, afirma, esta terça-feira, Rui Marques, candidato pela coligação PSD/CDS à Presidência da Câmara da Ponta do Sol, referindo-se à decisão conhecida a propósito do processo de que era alvo pelo Ministério Público, processo esse que tinha sido arquivado mas que, por recurso da atual Presidente da Câmara, Célia Pessegueiro, foi reaberto e avança agora para julgamento.

“Da primeira vez, a decisão do Magistrado do Ministério Público foi a de arquivar, agora existiu uma opinião diferente daquela que foi proferida”, explica, ainda que deixe claro que o timing escolhido para esta decisão acaba por não estar alheio às Eleições Autárquicas.

Aliás, reforça, “Célia Pessegueiro, mais uma vez, opta por tirar dividendos nos bastidores quando está a ver que já lhe falta o poder no terreno e junto da população da Ponta do Sol”, população essa que merece “outro compromisso pelo futuro” que é, precisamente, a sua causa maior.

“Continuo, tal como até agora, empenhado nesta missão, de consciência tranquila e confiante na justiça, até porque não são os jogos de bastidores que me irão demover de trabalhar em nome do meu concelho”, remata.